На Западе набирает силу движение за бойкот Кубка мира по футболу, который пройдет летом в России. Официальных лиц и болельщиков обрабатывают со всех сторон. Наверняка, найдутся фэны, которые испугаются и откажутся ехать в Москву на главное футбольное событие четырехлетия. Но таких так не много, как хотелось бы противникам России.

В этом отношении приятно удивляет новость из штаб-квартиры ФИФА, которая только что подвела итоги очередного трехнедельного «окна» продажи билетов на Кубок мира, который начнется 14 июня. Всего в марте – начале апреля продано 394433 билета. Несмотря на антироссийскую истерию в Соединенных Штатах, которая затрагивает все, что связано с нашей страной, включая, естественно, и футбол, американские поклонники футбола, никогда ранее не числившиеся в числе наиболее рьяных фэнов, купили билетов больше всего – 16462. На втором месте болельщики из более «футбольной» страны – Аргентины. Они купили 15006 билетов. Колумбийцы приобрели 14755 билетов. Далее Мексика – 14372 билета, Бразилия – 9962 и Перу – 9766. В первой десятке также Китай (6598), Германия (5974), Австралия (5905) и Индия (4509).

Более половины билетов было выделено хозяевам Кубка мира. Российские болельщики купили в последние три недели 216134 билета, т.е. больше, чем фэны всех остальных стран, вместе взятых.

С сентября, начала продажи билетов на Кубок, и по конец марта, сообщает ФИФА, было продано 1698049 билетов. Почти половина досталась россиянам. На долю болельщиков из других стран пришлись 53% от общего числа проданных билетов.

Всего же, на 64 игры Кубка мира по футболу, которые пройдут в июне-июле на 12 стадионах в 11 российских городах, выпущены 2,5 млн билетов. Хочется надеяться, что все они несмотря на старания противников России на Западе будут реализованы. Последнее «окно» продажи стартует 18 апреля и тоже продлится три недели.