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Москва, 06.04.2018

Эксперты советую россиянам отказаться от доллара

«Expert Online» 2018

Интрига с новым составом будет довлеть над финансовыми рынками России как минимум до мая, поскольку Владимир Путин обещал объявить кандидатуру на пост премьер-министра после инаугурации, сообщает РГ  заместитель директора аналитического департамента Альпари Наталья Мильчакова.

На этом фоне не стоит ожидать сильных изменений в курсе рубля. Также курс доллара до конца апреля остановится  в рамках 56,5-59 рублей, а евро закрепится в диапазоне 69,5-72 рубля.

«В целом полагаем, что динамику валютных курсов в апреле можно будет охарактеризовать как вялый боковик», - добавила Мильчакова.

В этой связи, евро выглядит привлекательнее доллара, а эксперты уверенно предлагают отказаться от доллара в апреле и перейти на евро и рубли, распределив сбережения между валютами в пропорции  60% (евро) и 40% (рубль).

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