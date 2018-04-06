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Москва, 06.04.2018

Конференция «РОЛЬ НОВОГО ЗАКОНА О ТЕПЛОСНАБЖЕНИИ В МОДЕРНИЗАЦИИ ИНФРАСТРУКТУРЫ РЕГИОНА

«Expert Online» 2018

13 октября 2017 г., Екатеринбург. Организаторы: медиахолдинг «Эксперт» совместно с Агентством стратегических инициатив, при участии компании «Т-Плюс»

Главная тема конференции – «Дорожная карта» перехода к новой модели рынка тепла системы централизованного теплоснабжения г.Екатеринбурга.

Модератор: Татьяна Гурова, главный редактор журнала "Эксперт".

Обсуждаемые вопросы:

  •  изменения в законодательстве и практики их применения для модернизации регионального теплоснабжения;
  •  преобразование инфраструктуры, как драйвер роста региональной экономики;
  •  стратегический план модернизации, приемлемый для всех заинтересованных сторон.

Спикеры:

  •  Храпков А.А., заместитель директора департамента оперативного контроля и управления в электроэнергетике Министерства энергетики Российской Федерации Презентация
  •  Смирнов Н.Б., министр энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Свердловской области; Презентация
  •  Гейко В.А., заместитель главы Администрации города Екатеринбурга по вопросам жилищного и коммунального хозяйства; Презентация
  •  Вилесов А.И., директор по экономике и тепловым узлам ПАО «Т Плюс»; Презентация
  •  Гурова Т.И., главный редактор журнала Эксперт"; Презентация
  •  Огородников Е.А.,  обозреватель журнала «Эксперт». Презентация

Аналитические материалы: скачать.

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