Конференция «РОЛЬ НОВОГО ЗАКОНА О ТЕПЛОСНАБЖЕНИИ В МОДЕРНИЗАЦИИ ИНФРАСТРУКТУРЫ РЕГИОНА

13 октября 2017 г., Екатеринбург. Организаторы: медиахолдинг «Эксперт» совместно с Агентством стратегических инициатив, при участии компании «Т-Плюс»
Главная тема конференции – «Дорожная карта» перехода к новой модели рынка тепла системы централизованного теплоснабжения г.Екатеринбурга.
Модератор: Татьяна Гурова, главный редактор журнала "Эксперт".
Обсуждаемые вопросы:
- изменения в законодательстве и практики их применения для модернизации регионального теплоснабжения;
- преобразование инфраструктуры, как драйвер роста региональной экономики;
- стратегический план модернизации, приемлемый для всех заинтересованных сторон.
Спикеры:
- Храпков А.А., заместитель директора департамента оперативного контроля и управления в электроэнергетике Министерства энергетики Российской Федерации Презентация
- Смирнов Н.Б., министр энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Свердловской области; Презентация
- Гейко В.А., заместитель главы Администрации города Екатеринбурга по вопросам жилищного и коммунального хозяйства; Презентация
- Вилесов А.И., директор по экономике и тепловым узлам ПАО «Т Плюс»; Презентация
- Гурова Т.И., главный редактор журнала Эксперт"; Презентация
- Огородников Е.А., обозреватель журнала «Эксперт». Презентация
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