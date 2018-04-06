Круглый стол «ВНЕДРЕНИЕ СОВРЕМЕННЫХ ПОДХОДОВ ДЛЯ РЕФОРМИРОВАНИЯ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ РЕГИОНА: НОВЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ»

29 ноября 2017 г., Новокузнецк. Организаторы: медиахолдинг «Эксперт» совместно с Экспертным советом Комитета Государственной Думы по энергетике и Агентством стратегических инициатив.
Модератор: Татьяна Гурова, главный редактор журнала "Эксперт".
Обсуждаемые вопросы:
- роль нового закона о теплоснабжении в модернизации инфраструктуры региона;
- текущее состояние региональной системы теплоснабжения: значительный износ основных фондов. Ситуация в теплоснабжении Новокузнецка;
- особенности внедрения новой модели рынка тепла в Новокузнецка и Кемеровской области в целом;
- сценарии взаимодействия региональных и муниципальных властей с энергетическими компаниями.
Спикеры:
- Зубарев В.В., депутат Государственной Думы, член комитета Государственной Думы Российской Федерации по энергетике;
- Исламов Д.В., депутат Государственной Думы РФ от Кемеровской области, заместитель председателя Комитета по энергетике;
- Храпков А.А., заместитель директора департамента оперативного контроля и управления в электроэнергетике Министерства энергетики Российской Федерации; Презентация
- Кудряшов Д.С., заместитель губернатора Кемеровской области (по жилищно-коммунальному и дорожному комплексу);
- Кузнецов С.Н., глава города Новокузнецка;
- Кузнецов М.В., генеральный директор ООО «Сибирская генерирующая компания»;
- Вилесов А.И., директор по экономике и тепловым узлам ПАО «Т Плюс»; Презентация
- Безукладников П.В., вице-президент Экспертно-аналитической дирекции ВЭБа; Презентация
- Соловьев Д.В., заместитель начальника Управления тарифообразования и нормативного обеспечения ПАО "Квадра";
- Петров Леонид Прохорович, генеральный директор ПАО «Кузбассэнергосбыт» Презентация
- Пикин С.С., директор Фонда энергетического развития;
- Демин В.В., директор по энергетике ООО «ЕвразХолдинг»;
- Ладутько С.А., председатель Комитета Кузбасской торгово-промышленной палаты по энергетической стратегии. Презентация
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