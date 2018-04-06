Приобрести месячную подписку всего за 290 рублей
Подписка
Москва, 06.04.2018

Круглый стол «ВНЕДРЕНИЕ СОВРЕМЕННЫХ ПОДХОДОВ ДЛЯ РЕФОРМИРОВАНИЯ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ РЕГИОНА: НОВЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ»

«Expert Online» 2018

29 ноября 2017 г., Новокузнецк. Организаторы: медиахолдинг «Эксперт» совместно с Экспертным советом Комитета Государственной Думы по энергетике и Агентством стратегических инициатив.

Модератор: Татьяна Гурова, главный редактор журнала "Эксперт".

Обсуждаемые вопросы:

  •  роль нового закона о теплоснабжении в модернизации инфраструктуры региона;
  •  текущее состояние региональной системы теплоснабжения: значительный износ основных фондов. Ситуация в теплоснабжении Новокузнецка;
  •  особенности внедрения новой модели рынка тепла в Новокузнецка и Кемеровской области в целом;
  •  сценарии взаимодействия региональных и муниципальных властей с энергетическими компаниями.

Спикеры:

  •  Зубарев В.В., депутат Государственной Думы, член комитета Государственной Думы Российской Федерации по энергетике;
  •  Исламов Д.В., депутат Государственной Думы РФ от Кемеровской области, заместитель председателя Комитета по энергетике;
  •  Храпков А.А., заместитель директора департамента оперативного контроля и управления в электроэнергетике Министерства энергетики Российской Федерации; Презентация
  •  Кудряшов Д.С., заместитель губернатора Кемеровской области (по жилищно-коммунальному и дорожному комплексу); 
  •  Кузнецов С.Н., глава города Новокузнецка;
  •  Кузнецов М.В., генеральный директор ООО «Сибирская генерирующая компания»;
  •  Вилесов А.И.,  директор по экономике и тепловым узлам ПАО «Т Плюс»; Презентация
  •  Безукладников П.В., вице-президент Экспертно-аналитической дирекции ВЭБа; Презентация
  •  Соловьев Д.В., заместитель начальника Управления тарифообразования и нормативного обеспечения ПАО "Квадра";
  •  Петров Леонид Прохорович, генеральный директор ПАО «Кузбассэнергосбыт» Презентация
  •  Пикин С.С., директор Фонда энергетического развития;
  •  Демин В.В., директор по энергетике ООО «ЕвразХолдинг»;
  •  Ладутько С.А., председатель Комитета Кузбасской торгово-промышленной палаты по энергетической стратегии. Презентация

Аналитические материалы: скачать

Подписаться на «Эксперт» в Telegram
Распечатать
    Реклама

    Эра центрально-азиатского газа

    Китай превратился в быстрорастущий рынок для импортного газа. Первый трансграничный газопровод проложен сюда из Туркменистана. Однако, спрос возрастает и открывает новые возможности для развития газотранспортной системы Узбекистана, Таджикистана и Кыргызстана

    Рынок пенсионных фондов идёт по пути укрупнения

    В пенсионном секторе крупные частные игроки, объединившись, смогут повысить основные бизнес-показатели и построить более устойчивую модель
    Реклама

    TOP

    1. Трамп обескуражил лидеров стран Балтии своим заявлением о России
      Трамп обескуражил лидеров стран Балтии своим заявлением о России
    2. Японский бизнес потерял интерес к британской прописке
      Япония внимательно следит за ходом переговоров между Лондоном и Брюсселем по выходу Великобритании из Евросоюза. Токио гораздо больше интересует торговое соглашение с объединенной Европой, чем с Британией, которая через год должна покинуть ЕС
    3. Курс доллара ждет «жесточайший» месяц
      Курс доллара ждет «жесточайший» месяц