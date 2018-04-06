«Панцирь-С1» научили сбивать реактивные снаряды

ЗРПК «Панцирь-С1» был доработан с учетом опыта применения в Сирии, сообщил «Красной звезде» заместитель главкома Воздушно-космическими силами генерал-лейтенанта Виктор Гумённой в интервью изданию. В результате комплекс получил способность сбивать реактивные снаряды.

«Панцирь-С1» теперь может сбивать не только самолёты и беспилотники, но и реактивные снаряды, которыми террористы периодически пытались обстреливать авиабазу «Хмеймим», - сообщает военный.

«Доработку» ЗРПК генерал назвал «ярким примером успешной работы нашего ОПК», сообщив, что генеральные конструкторы систем противовоздушной обороны по многу раз бывали в Сирии, чтобы «лично увидеть, как работают их детища».

Он также отметил, что «специалисты ОПК уточнили перечень мероприятий технического обслуживания и доработок существующих образцов оружия и техники». «В результате их надежность повысилась как минимум на 15 процентов», - добавил Гуменной.