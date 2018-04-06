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Москва, 07.04.2018

Павел Дуров получил гражданство Великобритании

«Expert Online» 2018

Создатель мессенджера Telegram Павел Дуров получил британское гражданство. Об этом свидетельствует реестр фирм правительства Великобритании.

При этом не уточняется, когда именно Дуров стал британским подданным. Однако точно известно, что 28 февраля 2018 года он зарегистрировал в Лондоне компанию Telegram Open Network Limited как гражданин Великобритании, передаёт RT.

Также сообщается, что генеральным директором этой компании является сам Дуров, а её уставной капитал составляет £800 млн.

Напомним, утром 6 апреля Роскомнадзор подал иск в Таганский районный суд с требованием ограничить доступ к мессенджеру Telegram на территории РФ. Как известно, именно сегодня истекли 15 дней, которые Роскомнадзор отвёл администрации мессенджера на предоставление ФСБ ключей шифрования.

Между тем глава пресс-службы президента РФ Дмитрий Песков назвал мессенджер Telegram очень удобным для работы, однако подчеркнул, что в Кремле готовы искать ему альтернативу.

По его мнению, будет очень жаль, если точки соприкосновения по работе этого мессенджера в России так и не найдутся.

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