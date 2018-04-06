Швеция несколько лет была в авангарде движения за полный переход на безналичную форму расчетов в повседневной жизни. Однако в последние месяцы все больше шведов сомневаются в правильности полной отмены наличных денег.

Миллионы шведов уже начали забывать, как выглядят наличные деньги, потому что полностью перешли на безналичную систему расчетов в повседневной жизни. В северном королевстве с каждым днем растет число магазинов и кафе, где отказываются принимать купюры и монеты. Конечно, у полного отказа от денег есть и противники, но их всегда было мало и их никто не слушал. Однако в последнее время ситуация, похоже, начала меняться. Численность армии скептиков быстро увеличивается.

Kontantupproret в переводе со шведского означает «бунт наличных денег». Это одна из организаций, которая сомневается в правильности полного запрета денег. Ее возглавляет Бьорн Эрикссон, бывший шеф шведской полиции. До последнего времени считалось, что Kontantupproret состоит исключительно из пожилых людей, т.е. людей, относительно, конечно, отсталых в отношении высоких технологий. Эрикссону, к примеру, 72 года. Однако сейчас становится все яснее, что даже если большинство членов организации – пенсионеры, это не значит, что, во-первых, они ничего не понимают в современных цифровых технологиях, а во-вторых, что их точку зрения не разделяет все больше шведов, которые достаточно молоды, чтобы без проблем управляться с гаджетами и цифровыми платежами.

«Когда у вас полностью цифровая система (платежей),- говорит Эрикссон,- у вас нет защиты, если кто-то ее выключит. Ни одна другая страна в мире не хочет подвергаться такому риску. Необходима аналоговая система».

Вторая проблема заключается в безопасности граждан. Дело в том, что полностью цифровая система расчетов имеет не только вполне очевидные плюсы. Она также делает простых людей уязвимыми перед мошенниками. Причем, риск мошенничества при цифровой системе значительно выше, чем сейчас при комбинированной.

«Ни одна система, основанная на технологии, не защищена на все сто процентов как от сбоев, так и от мошенничеств,- говорит 29-летний консультант по цифровой безопасности Маттиас Скарек.- Мы наивны, если думаем, что можем полностью отказаться от денег и полностью положиться на технологии».

Скарек приводит в качестве примера многочисленные проблемы с банковскими картами, с которыми столкнулись два шведских банка в прошлом году, а также системой цифровой идентификации Bank ID для платежей по телефонам. Мошенники досконально изучили эту систему и ловко крадут у владельцев карт огромные суммы денег, включая и пенсии.

Лучший сценарий, по мнению Маттиаса Скарека, заключается в том, что безопасность не настолько высока, как думают сторонники отказа от денег. Худший же сценарий подразумевает, что IT-инфраструктура систематически уязвима.

«Нам еще повезло, что люди, которые умеют их взламывать, на стороне добра. По крайней мере, пока,- объясняет он.- Но мы не знаем, как будет развиваться ситуация дальше. Сейчас атаковать гаджеты довольно сложно, но в будущем такие атаки могут стать легче».

Банки признают, что цифровые системы могут быть уязвимы так же, как операции с наличными деньгами.

Опрос, проведенный в марте, позволил сделать вывод, что единство шведского народа в вопросе отказа от денег сильно преувеличено. Почти семь из каждых десяти шведов хотели бы сохранить хоть какой-то доступ к деньгам. За полностью безденежное общество высказываются лишь 25% респондентов.

На одном из последних пленарных заседаний риксдага (парламента) безопасностью при цифровых расчетах обеспокоились законодатели как справа, так и слева. Одним из главных защитников денег среди политиков являются члены Пиратской партии.