Трамп пригрозил Пекину новыми пошлинами

Президент США Дональд Трамп дал поручение американскому торговому представителю изучить возможность повышения пошлин на товары из Китая на 100 миллиардов долларов, передает РИА новости.

Ранее Госдепом США было принято решение о повышении пошлин в отношении китайских товаров на 50 миллиардов долларов.

Как объяснил американский лидер, подобные меры со стороны США могут быть приняты на фоне «несправедливых ответных действий Китая», несмотря на которые, по заявлению Трампа, США готовы к диалогу.

«США по-прежнему готовы к дальнейшим дискуссиям в поддержку нашей приверженности достижению свободной, справедливой и взаимной торговли и защите технологий и интеллектуальной собственности американских компаний и американского народа», — заявил Трамп.

Вашингтон подчеркивает, что введение пошлин стало вынужденной мерой в ответ на нарушение китайской стороной интеллектуальных прав на продукцию США.