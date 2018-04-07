Сошедший в Иерусалиме Благодатный огонь прибывает в Москву

В 22.00 в московском аэропорту «Внуково» приземлится самолет с Благодатным огнем, который сошел сегодня в Храме Гроба Господня в Иерусалиме. Сошествие Огня произошло около 14 часов в Кувуклии (внутреннем храме-часовне, стоящем непосредственно над местом погребения и Воскресения Иисуса Христа). День, который православные празднуют как Великую субботу (накануне Пасхи) и приходящийся в этом году на 7 апреля, является днем ежегодного сошествия Благодатного огня уже более 1000 лет. В силу, того, что Пасха это переходящий праздник, ее дата, а соответственно и предшествующая ей суббота, именуемая Великой, празднуется каждый год в разные дни весны (исходя из сочетания лунного календарного цикла и весеннего равноденствия).

Согласно христианским источникам, чудо снисхождения Благодатного огня было впервые зафиксировано на основании сообщения западного монаха Бернарда (ок. 865 или 870 года). Перед схождением читается специальный чин. «Чудо схождения Благодатного огня является ежегодно наблюдаемым фактом. Каждый год несколько тысяч присутствующих в храме Гроба Господня видят: в Кувуклию, которая была проверена и запечатана, вошел с пучком свечей патриарх, одежды которого были специально осмотрены. Из нее он вышел с горящим факелом из 33 свечей», — пишет иеромонах Иов (Гумеров). Он приводит свидетельство греческого отца Митрофана (Папаиоанну), «который 57 лет был стражем при часовне Гроба Господня» и «сообщил такие подробности архимандриту Савве (Ахиллеосу). "Между 10 и 11 утра Великой субботы совершается строгий контроль. Особые уполномоченные лица входят в Кувуклию святого Гроба, над которым в виде золотой занавеси висят 43 золотые лампады, горят они там денно и нощно: 13 из них принадлежат православным, 13 – католикам, 13 – армянам и 4 – коптам. Эти лампады, как светоносные небесные чины, осеняют собою Гроб Христа. Внутрь Живоносного Гроба входят только специально уполномоченные лица для того, чтобы в последнюю минуту, перед тем как войдет в нее патриарх, погасить все 43 лампады. В день схождения Благодатного огня установлен строжайший порядок, который веками здесь неукоснительно соблюдается"».

А вот как описывает произошедшее агентство РИА Новости в этом году. Появилась процессия, в конце которой шел «патриарх Иерусалимский Феофил III в сопровождении армянского патриарха и священнослужителей. Перед входом в Кувуклию патриарх разоблачается, и полицейские тщательно обыскивают его и Гроб Господень в поисках того, что хотя бы теоретически может дать огонь. После этого патриарх заходит внутрь и начинает молиться о ниспослании Благодатного огня. После четырех часов ожидания под сводами храма раздаются крики на разных языках: "Христос Воскресе", — и многотысячная толпа отвечает: "Воистину Воскресе". Весь храм освещается от зажженных паломниками свечей. В первые минуты горения Благодатный огонь не обжигает кожу».

Паломники попадают в храм заранее, иначе сделать это будет невозможно. Время появления Огня всегда различное.

Уже много лет, с 2003 года во время чтения чина схождения Благодатного Огня (в греческой традиции - Святого Света) присутствует делегация Фонда святого апостола Андрея Первозванного, которая немедленно доставляет Огонь в Москву в специальных лампадах (заключенных в капсулы), откуда он развозится по всей стране. Огонь привозят также в православные приходы за границей. «Благодатный огонь символизирует нерукотворный свет Воскресения Христова, о котором говорил еще апостол Петр», — говорится на сайте Фонда.