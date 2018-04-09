Акции Сбербанка рухнули на 20% на фоне общего обвала фондового рынка и рубля к основным мировым валютам.

Согласно данным Московской биржи, к 15:46 мск привилегированные акции Сбербанка упали на 15,53%, обыкновенные акции – на 17,08%, передаёт РИА Новости.

В ходе торгов префы Сбербанка падали уже на 18,9% — до 176 рублей – минимума с 9 ноября 2017 года. При этом обыкновенные акции обрушились на 20,2%, до 295 рублей – минимума с 8 ноября 2017 года.

Ранее сообщалось, что курс доллара на торгах Московской биржи вырос на 1,86 руб., до 60,02 руб. Таким образом, доллар впервые с 16 ноября 2017 года торгуется выше 60 руб. Курс евро на бирже вырос до 74 руб.

Падают и основные российские биржевые индексы. Так, индекс Мосбиржи потерял 7,7%, индекс РТС – 10,17%. Также дешевеют акции ВТБ (глава банка Андрей Костин оказался в числе физических лиц, в отношении которых были введены персональные санкции) - на 7,6% к 15:00 мск,, бумаги «Норильского никеля» – на 15,3% к 15.00 мск, «Алросы» – на 7,2%, «Газпрома» – на 5,3%, ТМК - на 9,5%, Новатэка – на 8,17%, «Мечела» - на 11%.

Продажи бумаг преобладают даже в тех компаниях, которые не имеют к списку никакого отношения. Скорее всего, это связано с пересмотром иностранных инвесторов к российским активам.

При этом эксперты прогнозируют дальнейшее ослабление рубля и предупреждают, что при реализации экстренных мер поддержки подсанкционным компаниям курс доллара может достичь 80 рублей, а российские рынки вернутся в состояние лихорадки конца 2014 года, передаёт «Газета.Ru».

Напомним, американский Минфин включил в новый ограничительный список 15 компаний и 38 бизнесменов и политиков, среди которых Олег Дерипаска, Михаил Фрадков, Сергей Фурсенко, Алексей Миллер, Сулейман Керимов, Кирилл Шамалов, Владимир Колокольцев, Константин Косачев, Андрей Костин, Николай Патрушев, Владислав Резник, Игорь Ротенберг и некоторые другие.

Данный «чёрный список» Минфина подразумевает заморозку активов, арест недвижимости и возможных банковских счетов физических и юридических лиц на территории США, а также запрет на въезд в страну.