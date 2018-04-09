Бахрейн угрожает обрушить цены на нефть

Бахрейн объявил, что обладает запасами нефти, превышающими запасы в России. В частности, недавно у западного берега этой страны обнаружили месторождение, в котором содержится не менее 80 млрд баррелей «чёрного золота» и 400 млрд кубометров природного газа.

Такую оценку дали независимые аудиторы из фирмы DeGolyer and MacNaughton, а также специалисты нефтесервисного гиганта Halliburton.

При этом запасы России оцениваются сейчас в 80 млрд баррелей, что ставит нашу страну на восьмое место по этому показателю. Если у берегов Бахрейна найдут еще больше нефти, России придётся переместиться на девятое место в мировом рейтинге нефтяных государств, пишет журнал Forbes.

Между тем руководство Бахрейна уже объявило, что добыча на новом морском промысле начнётся через 5 лет и на пике достигнет 200 тыс. баррелей в сутки. Напомним, сейчас ближневосточное королевство добывает ежедневно около 50 тыс. баррелей нефти, а общие запасы до этого открытия составляли всего 124,6 млн баррелей.

В некоторых западных СМИ уже прозвучали предположения, что выход Бахрейна на первые места в мировом рейтинге стран, богатых «чёрным золотом» способен радикально изменить ситуацию на энергетическом рынке, повлиять на баланс спроса и предложения углеводородного сырья и привести к падению цен на нефть.

Однако, по мнению большинства экспертов, найденное месторождение обладает такими геологическими характеристиками, которые требуют особых методов разработки с применением так называемых вторичных методов увеличения нефтеотдачи. Другими словами – это трудноизвлекаемые запасы, которые можно сравнить со сланцевыми формациями в Северной Америке.

Правда, как считают специалисты, в случае Бахрейна дело обстоит гораздо сложнее. Так, аналитики Wood Mackenzie Ltd уже предупредили, что извлечь на поверхность удастся лишь очень небольшую часть этой нефти, а себестоимость добытого барреля грозит быть чересчур высокой для того, чтобы сделать проект рентабельным.

К тому же, в мире сейчас нет и не ожидается нехватки относительно дешёвой нефти, которая не требует значительных затрат на добычу. Поэтому новому проекту Бахрейна будет сложно конкурировать не только с соседями по региону, а также с экспортёрами нефти в других странах, включая США.