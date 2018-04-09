На фоне произошедшего в последние несколько дней обострения напряженности в Сирии в Тегеране 9 апреля открылся российско-иранский диалог Международного дискуссионного клуба «Валдай», организуемый в партнёрстве с тегеранским Институтом политических и международных исследований (IPIS). В ходе нескольких дискуссионных сессий участники обсудят актуальную мировую повестку, политику США в ближневосточном регионе, в том числе перспективы ядерной сделки с Ираном, ситуацию в Сирии и состояние двусторонних отношений. Одна из целей мероприятия в Тегеране – гармонизация политики двух стран и разработка гибких подходов к решению международных проблем. IPIS возглавляет видный иранский дипломат Мохаммед Казем Саджадпур, в прошлом посол и советник министра иностранных дел Ирана по стратегическим вопросам. Нам удалось задать ему несколько вопросов.

— Что вы можете сказать о развитии иранской ядерной программы в условиях санкций?

— Иранская ядерная программа, как вы знаете, является мирной ядерной программой, и её развитие находится под наблюдением МАГАТЭ — Международной организации по атомной энергии. Мы на международном уровне осуществляем юридически оговоренное взаимодействие в этой сфере. Также мы осуществляем эту программу в сотрудничестве с разными странами, в том числе, и с Россией. В данный момент программа развивается вполне успешно.

— Возможен ли вариант, при котором Иран в будущем обратится за помощью к России или к Китаю при разработке некоторых элементов для своей мирной ядерной энергетики?

— Возможно, Иран будет использовать российские технологии, поскольку Россия и так принимает активное участие в деятельности Ирана в ядерной сфере. Мы поддерживаем активное сотрудничество с российской стороной, и очень это ценим.

— Господин Саджадпур, чего вы ожидаете от российско-иранского диалога, который состоится в Тегеране 9-го апреля? Каких результатов вы ждёте от совещания экспертов?

— На мой взгляд, это будет одно из мероприятий на самом высоком уровне с участием иностранной элиты, представляющей внешнеполитические интересы обеих стран, Ирана и России. Таким образом, это будет обмен мнениями и серьёзными аналитическими взглядами на изменение международной ситуации, на обстановку в регионе и на двусторонние отношения. Также мы рассчитываем, что эта встреча поможет нам составить более полную картину того, что мы думаем друг о друге. Более того, эта встреча должна будет стать очередным этапом в развитии двусторонних отношений и дать толчок к их расширению. Кроме того, эта встреча призвана помочь элитам обеих стран наладить более тесные личные отношения с теми, кто имеет влияние на политику.

— Последнее время Иран расширяет свое влияние в регионе, поддерживает режим Асада в Сирии и «Хезболлы» в Ливане. Как иранское правительство объясняет свои интересы в этих соседних государствах?

— На самом деле, вы должны перефразировать свой вопрос. Как вы можете знать, присутствие Ирана в Закии не было результатом расширения наших интересов, а произошло по приглашению сирийского правительства. Мы также никогда не занимали никаких позиций в других районах без приглашения местного самоуправления. Подобные действия стали нашим ответом на просьбы наших соседей, а также, в более широком региональном смысле, тех, кто живет в этом регионе, так что это в то же время является нашим вкладом в глобальную региональную безопасность. Иран обеспечивает не только свою собственную, но и региональную безопасность и стабильность посредством взаимодействия со своими соседями и ближайшими регионами.

— Господин Саджадпур, еще один вопрос, он будет касаться Израиля. Если будущее правительство Израиля будет настроено более мирно, чем нынешнее, рассмотрит ли Иран возможность мирных переговоров с этой страной?

— Наша позиция по этому вопросу является принципиальной, она предельно ясна и не подлежит изменению из-за различных колебаний в регионе.