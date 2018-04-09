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Москва, 09.04.2018

Медведев пообещал жёстко ответить на новые санкции США

«Expert Online» 2018

Дмитрий Медведев – глава Кабмина РФ – в ходе совещания с вице-премьерами прокомментировал введение новых американских санкций против российских государственных служащих и бизнесменов, пообещав дать на них жёсткий ответ.

«Оставляем за собой право на жёсткие ответные действия, включая действующие торговые соглашения и процедуры», — цитирует премьер-министра ТАСС.

Кроме того, Медведев поручил Кабинету министров подготовить предложения, как помочь компаниям, которые оказались под санкциями. При этом он подчеркнул, что нужно рассмотреть вопрос о том, чтобы предоставить им полную поддержку.

«Это касается и металлургов, и энергетического сектора, и торговли продукцией оборонно-промышленного комплекса», – резюмировал глава российского правительства.

Ранее сообщалось, что российское правительство поддержит отечественные компании, которые попали под действие американских санкций. Об этом заявил в кулуарах итоговой коллегии Минкомсвязи вице-премьер Аркадий Дворкович.

Напомним, 6 апреля Минфин США в ответ на «разнообразную злонамеренную деятельность РФ» расширил санкции против России в принципиально новом формате. Так в новый список попали компании и бизнесмены, чья деятельность не связана с нефтегазовой отраслью. В их числе — Олег Дерипаска и его компании «Базэл», En+, «Русал» , Виктор Вексельберг и его группа «Ренова», Сулейман Керимов с компанией «Полюс».

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