Результаты воскресных выборов в парламент в Венгрии никого не удивили. В Брюсселе, наверное, в глубине сердца надеялись на чудо, но оно не произошло. Партия «Фидес», возглавляемая главой венгерского правительства Виктором Орбаном, получила 133 места в Национальном собрании Венгрии (парламенте), состоящем из 199 депутатов. Третью подряд победу Орбану, по мнению наблюдателей, принесло испытанное оружие. Борьба с мигрантами была главной темой предвыборной программы Фидеса. Мигранты принесли правящей партии не просто большинство в однопалатном парламенте, а супербольшинство, составляющее две трети и позволяющее проводить изменения в Конституции.

Сам премьер Орбан в победе, похоже, не сомневался ни на минуту. Перед полуночью он вышел на набережную Дуная в Будапеште, заполненную его сторонниками, которые собрались перед избирательным центром Фидеса, и заявил: «Мы выиграли. Мы дали себе шанс защитить Венгрию».

Обращает на себя внимание второе место ультраправой партии «Йоббик» (За лучшую Венгрию), которая перед выборами попыталась перепозиционировать себя в центристскую партию с акцентом на борьбу с коррупцией. Она получила 26 мест в Национальном собрании.

Результат парламентских выборов в Венгрии, по всеобщему мнению, можно считать сокрушительным поражением либеральных сил, которые рассчитывали поколебать доминирование Фидеса. Некоторые основания для оптимизма у оппозиции были, потому что согласно опросам больше венгров хотели смены правительства, чем сохранения Орбаном поста премьера. Роковой ошибкой центристской и левой оппозиции Венгрии стала разобщенность. Она не смогла объединиться и в результате потерпела разгромное поражение. Противникам Орбана и Фидеса остается утешаться победой в столице, где она сумела получить большинство мест.

Виктора Орбана уже как минимум десятилетие считают enfant terrible европейской политики. До прихода в 2015 году к власти в Польше партии «Право и справедливость» во главе с Ярославом Качиньским он считался в Брюсселе главным «бунтовщиком» Евросоюза. Еврокомиссия обвиняет Орбана и его сторонников в наступлении на демократию в Венгрии. Контролируемая правительством пресса развернула успешную пропагандистскую кампанию против кандидатов от оппозиции, которых представляли агентами иностранного влияния.

Последние пару лет Орбан несколько отошел в тень польских коллег, которые развернули еще более решительное наступление на «общеевропейские ценности». Он использовал эту передышку для консолидации сил и отлично подготовился к выборам, очередной раз доказав, что как показатель общественного мнения страх перед мигрантами намного надежнее любых опросов.

«После изменения политической системы в 1989 году Венгрия не видела такой грязной предвыборной борьбы»,- приводит лондонский Guardian слова Антала Чарди, кандидата от либеральной партии LMP.

Не исключено, что с этим критическим мнением согласится и ОБСЕ, которая готовит отчет по выборам в Венгрии. Но никакие обвинения оппозиции в использовании Фидесом административного ресурса и нечестной борьбе не скроют того факта, что для большинства венгров страх перед мигрантами заслонил все плюсы демократии. Антимигрантская риторика оказалась настолько действенной, что она без труда закрыла даже коррупционные скандалы, в которых замешаны ряд высокопоставленных членов Фидеса.

После кризиса с мигрантами в 2015 году антимигрантская риторика Виктора Орбана стала особенно жесткой. Его правительство построило на южной границе Венгрии забор против мигрантов. Орбан многократно утверждал, что борется с заговором, целью которого является уничтожение суверенной Венгрии. Нынешняя власть считает главным врагом страны миллиардера Джорджа Сороса.

После 2015 года к критике Брюсселя в адрес Будапешта и Виктора Орбана прибавилась и «мигрантская составляющая», потому что Венгрия наотрез отказалась выполнять разнарядку ЕС по приему мигрантов.

Виктор Орбан уже начал получать поздравления от коллег по правому политическому спектру. Правые в Европе считают его победу очень важной и значимой для судьбы всего континента.

«Избиратели вновь отвергли извращение ценностей и массовую миграцию, которые пропагандирует ЕС»,- прокомментировала итоги выборов в Венгрии на своей странице в Twitter лидер французского Национального фронта Марин Ле Пен.

Пророссийская позиция Будапешта, который выступает за отмену антироссийских санкций, ни для кого не секрет. У России в Венгрии значительные экономические интересы. Главный совместный проект – расширение атомной электростанции «Пакш».

Победа Фидеса означает, что правительство Венгрии во главе с Виктором Орбаном будет и впредь проводить политику, направленную на сохранение суверенитета. Будапешт продолжит отказываться принимать беженцев из Азии и Африки и, что самое главное, продолжит агитировать последовать его примеру и другие восточно- и центрально-европейские страны. Это, в свою очередь, приведет к углублению раскола между Западной и Восточной Европой.