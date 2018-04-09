Правительство поддержит попавшие под санкции США компании России

Российское правительство поддержит отечественные компании, которые попали под действие американских санкций. Об этом заявил в кулуарах итоговой коллегии Минкомсвязи вице-премьер Аркадий Дворкович, пишет «Коммерсантъ».

«Поддержка этих компаний оказывается в постоянном режиме. Мы к нашим ведущим компаниям относимся очень внимательно, это многотысячные коллективы, очень важные рабочие места для нашей страны»,— сообщил Дворкович, который добавил, что «уже некоторые вещи обсуждали».

Напомним, 6 апреля Минфин США в ответ на «разнообразную злонамеренную деятельность РФ» расширил санкции против России в принципиально новом формате. Так в новый список попали компании и бизнесмены, чья деятельность не связана с нефтегазовой отраслью. В их числе — Олег Дерипаска и его компании «Базэл», En+, «Русал» , Виктор Вексельберг и его группа «Ренова», Сулейман Керимов с компанией «Полюс».