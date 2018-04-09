Приобрести месячную подписку всего за 290 рублей
Подписка
Москва, 09.04.2018

Расширен перечень заболеваний, по которым стало проще получить инвалидность

«Expert Online» 2018

В нашей стране расширили перечень заболеваний, по которым стало проще получить инвалидность.

Об этом рассказала журналистам вице-премьер российского правительства Ольга Голодец. По её словам, в этот перечень впервые включены все хромосомные аномалии, в том числе синдром Дауна, передаёт РИА Новости.

Кроме того, теперь легче получить одну из групп инвалидности с такими недугами, как цирроз печени, слепота, глухота, детский церебральный паралич.

Также упрощён порядок установления инвалидности для таких видов заболеваний, как сколиоз, пороки развития челюстно-лицевой области, аутизм и целый ряд заболеваний, которыми сейчас всё чаще болеют дети.

При этом отмечается, что изменения касаются всех проживающих в РФ инвалидов, численность которых составляет около 12 млн человек, среди которых более 650 тыс. – дети.

Напомним, в Российской Федерации установление статуса «инвалид» осуществляется учреждениями медико-социальной экспертизы и представляет собой медицинскую и одновременно юридическую процедуру.

Установление группы инвалидности обладает юридическим и социальным смыслом, так как предполагает определённые особые взаимоотношения с обществом: наличие у инвалида льгот, выплата пенсии по инвалидности, ограничения в работоспособности и дееспособности.

Подписаться на «Эксперт» в Telegram
Распечатать
    Реклама

    Эра центрально-азиатского газа

    Китай превратился в быстрорастущий рынок для импортного газа. Первый трансграничный газопровод проложен сюда из Туркменистана. Однако, спрос возрастает и открывает новые возможности для развития газотранспортной системы Узбекистана, Таджикистана и Кыргызстана

    Рынок пенсионных фондов идёт по пути укрупнения

    В пенсионном секторе крупные частные игроки, объединившись, смогут повысить основные бизнес-показатели и построить более устойчивую модель
    Реклама

    TOP

    1. Трамп обескуражил лидеров стран Балтии своим заявлением о России
      Трамп обескуражил лидеров стран Балтии своим заявлением о России
    2. Японский бизнес потерял интерес к британской прописке
      Япония внимательно следит за ходом переговоров между Лондоном и Брюсселем по выходу Великобритании из Евросоюза. Токио гораздо больше интересует торговое соглашение с объединенной Европой, чем с Британией, которая через год должна покинуть ЕС
    3. Курс доллара ждет «жесточайший» месяц
      Курс доллара ждет «жесточайший» месяц