Расширен перечень заболеваний, по которым стало проще получить инвалидность

В нашей стране расширили перечень заболеваний, по которым стало проще получить инвалидность.

Об этом рассказала журналистам вице-премьер российского правительства Ольга Голодец. По её словам, в этот перечень впервые включены все хромосомные аномалии, в том числе синдром Дауна, передаёт РИА Новости.

Кроме того, теперь легче получить одну из групп инвалидности с такими недугами, как цирроз печени, слепота, глухота, детский церебральный паралич.

Также упрощён порядок установления инвалидности для таких видов заболеваний, как сколиоз, пороки развития челюстно-лицевой области, аутизм и целый ряд заболеваний, которыми сейчас всё чаще болеют дети.

При этом отмечается, что изменения касаются всех проживающих в РФ инвалидов, численность которых составляет около 12 млн человек, среди которых более 650 тыс. – дети.

Напомним, в Российской Федерации установление статуса «инвалид» осуществляется учреждениями медико-социальной экспертизы и представляет собой медицинскую и одновременно юридическую процедуру.

Установление группы инвалидности обладает юридическим и социальным смыслом, так как предполагает определённые особые взаимоотношения с обществом: наличие у инвалида льгот, выплата пенсии по инвалидности, ограничения в работоспособности и дееспособности.