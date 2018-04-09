СМИ сообщили о ракетном ударе по Сирии

По авиабазе T-4 в провинции Сирии Хомс был нанесен ракетный удар, сообщает сирийское агентство SANA. По информации издания, за атакой могут стоять США.

Отмечается, что ПВО Сирии во время атаки сбили восемь ракет. Сколько из них достигли своей цели, не уточняется. В результате ракетного удара есть погибшие и раненные. Их число не уточняется, сообщает издание.

В Пентагоне отрицают причастность к атаке США и заявляют, что ведомство в курсе происходящего. Комментарий был дан агентству «РИА новости».

По информации телеканала «Аль-Маядин», ракеты пролетели над ливанской территорией со стороны Средиземного моря.

Сообщается, что израильские ВВС совершали разведывательные полеты на границе между Сирией и Ливаном в момент ракетного удара по военному аэродрому.