Учёные рассказали, как можно быстро и дёшево похудеть

Специалисты одного из институтов питания США рассказали, как можно быстро, безопасно для здоровья и без лишних финансовых затрат похудеть.

Учёные представили бюджетную диету специально для тех, кто хочет сбросить лишние килограммы, но при этом не сильно потратиться, передаёт сетевое издание «ВладТайм».

Исследователи предложили всего лишь придерживаться трёх простых правил.

Первое. Для того, чтобы похудеть нужно пить как можно больше воды. При этом отмечается, что по своей структуре это не калорийный продукт. Кроме того, вода способствует сжиганию липидов и запускает спящие режимы в человеческом организме. В совокупности питьё выводы не только приводит к уравновешиванию водного баланса, но и придаёт фигуре желаемые формы.

Второе. Во время торжественных застолий ни в коем случае нелья употреблять все праздничные блюда в большом объёме. Нужно стараться кушать незначительными порциями всё то, что имеется на столе. Но при этом рекомендуется принимать пищу часто, но мало.

Третье важное правило заключается в полном отсутствии запретов на употребление каких-либо продуктов. Если захотелось съесть конфету, или даже кусок калорийного жирного мяса, то лучше сделать это сразу, не дожидаясь момента, когда желание перерастёт в навязчивую идею. Это позволит сбить оскомину и не наедаться вредными продуктами в большом объёме.

Ранее сообщалось, что медики составили чёрный список продуктов, которые значительно повышают риск появления рака и злокачественных опухолей.

В него вошли переработанное мясо (хот-доги, сосиски и бекон); продукты из рафинированной белой муки высших сортов; попкорн из микроволновки; искусственные подсластители; алкоголь, рафинированный сахар и газировка с сиропом; копченые, маринованные и соленые продукты; красное мясо и некоторые другие продукты.