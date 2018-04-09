Приобрести месячную подписку всего за 290 рублей
Подписка
Москва, 10.04.2018

Учёные рассказали, как можно быстро и дёшево похудеть

«Expert Online» 2018

Специалисты одного из институтов питания США рассказали, как можно быстро, безопасно для здоровья и без лишних финансовых затрат похудеть.

Учёные представили бюджетную диету специально для тех, кто хочет сбросить лишние килограммы, но при этом не сильно потратиться, передаёт сетевое издание «ВладТайм».

Исследователи предложили всего лишь придерживаться трёх простых правил.

Первое. Для того, чтобы похудеть нужно пить как можно больше воды. При этом отмечается, что по своей структуре это не калорийный продукт. Кроме того, вода способствует сжиганию липидов и запускает спящие режимы в человеческом организме. В совокупности питьё выводы не только приводит к уравновешиванию водного баланса, но и придаёт фигуре желаемые формы.

Второе. Во время торжественных застолий ни в коем случае нелья употреблять все праздничные блюда в большом объёме. Нужно стараться кушать незначительными порциями всё то, что имеется на столе. Но при этом рекомендуется принимать пищу часто, но мало.

Третье важное правило заключается в полном отсутствии запретов на употребление каких-либо продуктов. Если захотелось съесть конфету, или даже кусок калорийного жирного мяса, то лучше сделать это сразу, не дожидаясь момента, когда желание перерастёт в навязчивую идею. Это позволит сбить оскомину и не наедаться вредными продуктами в большом объёме.

Ранее сообщалось, что медики составили чёрный список продуктов, которые значительно повышают риск появления рака и злокачественных опухолей.

В него вошли переработанное мясо (хот-доги, сосиски и бекон); продукты из рафинированной белой муки высших сортов; попкорн из микроволновки; искусственные подсластители; алкоголь, рафинированный сахар и газировка с сиропом; копченые, маринованные и соленые продукты; красное мясо и некоторые другие продукты.

Подписаться на «Эксперт» в Telegram
Распечатать
    Реклама

    Эра центрально-азиатского газа

    Китай превратился в быстрорастущий рынок для импортного газа. Первый трансграничный газопровод проложен сюда из Туркменистана. Однако, спрос возрастает и открывает новые возможности для развития газотранспортной системы Узбекистана, Таджикистана и Кыргызстана

    Рынок пенсионных фондов идёт по пути укрупнения

    В пенсионном секторе крупные частные игроки, объединившись, смогут повысить основные бизнес-показатели и построить более устойчивую модель
    Реклама

    TOP

    1. Трамп обескуражил лидеров стран Балтии своим заявлением о России
      Трамп обескуражил лидеров стран Балтии своим заявлением о России
    2. Японский бизнес потерял интерес к британской прописке
      Япония внимательно следит за ходом переговоров между Лондоном и Брюсселем по выходу Великобритании из Евросоюза. Токио гораздо больше интересует торговое соглашение с объединенной Европой, чем с Британией, которая через год должна покинуть ЕС
    3. Курс доллара ждет «жесточайший» месяц
      Курс доллара ждет «жесточайший» месяц