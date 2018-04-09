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Москва, 09.04.2018

В КНДР заявили о готовности обсудить свертывание ядерной программы

«Expert Online» 2018

Власти КНДР сообщили, что их лидер Ким Чен Ын готов обсудить свертывание северокорейской ядерной программы на предстоящей встрече с американским лидером Дональдом Трампом, сообщает информагентство Associated Press.

Заявление стало первым официальным комментарием Пхеньяна относительно встречи президентов двух стран. До этого момента свою позицию КНДР транслировала через Южную Корею.

В американской  администрации сообщили, что прямой контакт между чиновниками США и КНДР действительно состоялся, однако, отказались сообщить, кто именно, когда и где проводил переговоры.

Между тем, дата и место встречи Трампа и Ким Чен Ына до сих пор не назначена. Ранее президент США заявлял, что она может состояться «до мая».

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