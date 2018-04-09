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Москва, 09.04.2018

В Кремле прокомментировали новые антироссийские санкции США

«Expert Online» 2018

Дмитрий Песков – глава пресс-службы президента РФ – прокомментировал включение целого ряда российских бизнесменов и политиков в ограничительный список американского Минфина.

По его мнению, санкции США, которые направлены против российских компаний, вопиющи с точки зрения законности и являются попранием всего и вся. По мнению представителя Кремля, здесь необходим тщательный анализ.

Ранее сообщалось, что глава правительства РФ Дмитрий Медведев в ходе совещания с вице-премьерами прокомментировал введение новых американских санкций против российских государственных служащих и бизнесменов, пообещав дать на них жёсткий ответ.

Кроме того, он поручил Кабинету министров подготовить предложения, как помочь компаниям, которые оказались под санкциями.

Напомним, американский Минфин включил в новый ограничительный список 15 компаний и 38 бизнесменов и политиков, среди которых Олег Дерипаска, Михаил Фрадков, Сергей Фурсенко, Алексей Миллер, Сулейман Керимов, Кирилл Шамалов, Владимир Колокольцев, Константин Косачев, Андрей Костин, Николай Патрушев, Владислав Резник, Игорь Ротенберг и некоторые другие.

Данный «чёрный список» Минфина подразумевает заморозку активов, арест недвижимости и возможных банковских счетов физических и юридических лиц на территории США, а также запрет на въезд в страну.

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