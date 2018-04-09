Выбор профессионалов для электромонтажа проводки в квартире

Монтаж электрической проводки – серьезное дело, вне зависимости от того, выполняется он на производственном объекте, в частном доме или городской квартире.

Ошибки в монтаже чреваты не только порчей бытовых электроприборов, но и причинением вреда здоровью и даже гибелью людей, находящихся в помещении. Поэтому выполнение электромонтажа электрики необходимо поручить высококвалифицированным сотрудникам надежной фирмы. При выборе такой фирмы нужно учитывать следующие критерии:

Сотрудники. Это должны быть опытные специалисты, занимающиеся исключительно электромонтажными работами.

Подготовка проекта внутреннего электроснабжения. Предоставление такой услуги фирмой свидетельствует о ее серьезном подходе к выполняемой работе.

Примеры сделанных ранее электромонтажных работ.

Использование современных технологий. В последнее время произошло кардинальное обновление оборудования и усовершенствование материалов. Поэтому желательно, чтобы услуги оказывались с применением инновационных средств электромонтажа.

Гарантии на сделанные работы. Заказчик должен быть уверен в высоком качестве и своевременности выполнения работ, чтобы в дальнейшем никаких проблем с использованием электропроводки не возникло.

Стоимость. Зв услуги профессиональной фирмы придется заплатить больше, чем за работы, сделанные «шабашниками». Использование высококачественных комплектующих и современных инструментов, труд высококвалифицированных специалистов не могут стоить дешево.

Набор приборов, используемых инженерами-электриками при осуществлении диагностики электрической проводки. После окончания монтажных работ проводится тестирование проводки при помощи этих приборов. Если электрик располагает только тестерной отверткой, это должно вызвать у заказчика подозрения.

Что касается услуг, предлагаемых «сезонными бригадами», которые зачастую представляют себя как профессионалов, то от них лучше отказаться. Особенно активны они летом. Многие люди поддаются искушению заплатить невысокую цену за электромонтажные работы и соглашаются на сотрудничество с ними. При этом зачастую можно легко понять, что они не являются профессионалами. С наступлением осени сезонные бригады исчезают, а выполненную ими работу переделывают квалифицированные сотрудники постоянно работающих фирм. Когда дело касается электромонтажных работ, не следует гнаться за дешевизной.