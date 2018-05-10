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Москва, 10.05.2018

СМИ: Прошенко не следует ждать уступок от Меркель

«Expert Online» 2018
  • СМИ: Прошенко не следует ждать уступок от Меркель
Сайт globallookpress.com

В немецком Аахене началась встреча президентов Украины и Франции Петра Порошенко и Эммануэля Макрона, а также канцлера Германии Ангелы Меркель. Об этом сообщается в Facebook-аккаунте Порошенко.

По предварительным данным, Порошенко особое внимание на встрече будет уделять «Северному потоку-2» и возможной потере транзита российского газа.

Все возражения Украины против «Северного потока-2» строятся на том, что Киев останется без источника очень серьезного дохода. Это при том, что Украина демонстративно отказывается от всего российского, сообщает «Экономика сегодня».

Издание отмечает, что Украине не приходится ждать прорыва в этом вопросе и уступок со стороны Германии, поскольку Меркель неоднократно заявляла, что «Северный поток-2» выгоден для немецкой стороны и Берлин не откажется от проекта «только из-за того, что Порошенко там что-то не понравилось».

Более того, Германия отстаивала свои интересы в плане прокладки этого газопровода даже перед США. Поэтому президент Украины явно не сможет переубедить канцлера Германии, заключает издание.

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