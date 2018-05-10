Нефть вновь на траектории «после 2009 года»

Выход США из ядерной программы Ирана привел к росту цен на нефть почти до 78 долларов за баррель. Главный вопрос в том, как долго это продолжится. События напоминают период семилетней давности, время «арабской весны» и высоких цен. Но тогда «весна» определила и потолок цены. Как будет на сей раз?

78 не предел

Геополитическая напряженность привела к новому витку спроса на энергоносители после того, как президент США Дональд Трамп ожидаемо, но от этого не менее ошеломительно вышел из соглашения по ядерной программе Ирана. Это означает возврат к американским санкциям против страны, являющейся, как отмечает агентство «Интерфакс», третьим по величине производителем нефти в ОПЕК

Негатива добавляет информация о том, что власти Израиля обвинили Иран в запуске ракет по позициям израильских военных на Голанских высотах со стороны Сирии. При этом против «медведей» нефтяного рынка играет статистика: министерство энергетики США сообщило, что запасы нефти в стране по итогам прошлой недели неожиданно сократились на 2,2 млн баррелей, тогда как эксперты в среднем ожидали их увеличения на 1 млн баррелей. Кроме того, импорт нефти в США упал рекордными темпами с ноября 2016 года.

На этом фоне стоимость марок нефти Brent и WTI продолжает обновлять годовые максимумы. Так, цена июльских фьючерсов на Brent выросла на 0,56%, до 77,77 доллара за баррель, а фьючерсы на WTI – на 0,57%, до 71,71 доллара за баррель.

Нефть сейчас настроена спекулятивно, говорит старший аналитик «Альпари» Анна Бодрова. Рынок нервничает из-за ограничений для Ирана на поставку сырья в том числе и в США, но, помимо Штатов, нефть у него покупают страны Азии и Европы. Совсем не факт, что они единодушно откажутся от поставок иранской нефти вслед за Вашингтоном. Кроме того, велика вероятность, что в ближайшее время к вопросу подключится ОПЕК, чье участие снимет часть напряженности.

Баррель Brent явно тянется к 79 долларам за баррель, однако видно, что ралли затянулось, хотя и старательно поддерживается «быками». Бэквордация в Brent, когда дальний контракт стоит дешевле ближнего, может указывать на готовность рынка к развороту, когда для этого сложатся условия, полагает Анна Бодрова.

«Нефть обычно дорожает, когда растет геополитическое напряжение, а конфликт между Израилем и Ираном едва ли разрешится в ближайшее время», — цитирует «Интерфакс» аналитик Hyundai Futures Corp. Уилла Юня. «Сейчас котировки также растут на решении Трампа вновь ввести санкции против Ирана, однако ралли может сойти на нет, — замечает аналитик, — поскольку другие страны могут компенсировать сокращение поставок иранской нефти».

Главное, вовремя остановиться

Но вообще, напоминает генеральный директор ИК «Харитонов Капитал» Максим Харитонов, нефть не всегда была такой дешевой – еще летом 2014 года она стоила 110 долларов за баррель. И тогда международная обстановка была, субъективно, не такой напряженной, поэтому сейчас потенциал роста до 100 долларов за баррель и даже выше вполне реален, причем рост цены нефти, обратите внимание, происходит на фоне роста индекса доллара DXY: накануне он обновил максимумы года.

Дорожающая нефть означает стабильный спрос на ключевой энергоресурс, а укрепляющийся доллар просто еще не начал падать, инвесторы не чувствуют достаточно инфоповодов для этого, но такие инфоповоды могут появиться в любой момент. Соглашение OPEC об ограничении добычи показывает удивительную стойкость, продолжает аналитик, и даже на сообщение о возобновлении санкций против Ирана члены соглашения отреагировали достаточно оперативно, заявив, что смогут заместить выпадающие поставки из Ирана за счет роста собственного экспорта. Такая крепость соглашения говорит о возможности того, что оно и дальше сможет оказывать влияние на уровень цен, а также привлекать других стран-экспортеров к сотрудничеству.

По мнению Харитонова, стоимость нефти будет также в значительной степени зависеть от эскалации торговых войн, инициатором которых можно тоже считать США. Торговая война США с Китаем, а также Европы и США с Россией ведут к росту издержек всех экономик, а рост издержек будет коррелировать с ростом потребления энергоносителей, то есть производных нефти.

При этом почти единственным фактором возможного снижения цены остается естественный рост добычи, прежде всего за счет роста числа активных буровых установок в США, рост добычи сланцевой нефти. В это не очень верится, говорит Максим Харитонов, потому что даже на фоне роста объема добычи до рекордных 10,703 млн б/с, запасы нефти все равно показывают снижение: коммерческие запасы сырой нефти в США на прошлой неделе снизились на 2,2 млн баррелей, тогда как ожидалось снижение на 0,75 млн баррелей. По прогнозам эксперта, начало лета рынок нефти отметит преодолением отметки 80 долларов за баррель, а на конец года наш прогноз, говорит он — 89,1 доллара за баррель Brent.

В то же время на своем сайте американский телеканал CNBC ссылается на мнение ряда аналитиков, которые считаю, что 80 долларов за баррель - это максимально возможная цена и нового всплеска котировок ждать не стоит. Однако эти уровни вполне устроят и Россию, и Саудовскую Аравию, говорится в аналитической статье на сайте телеканала.

За 7 часов до весны

Скорее всего, до 100 долларов за баррель действительно пока далековато, рост идет быстрый, но достаточно плавный, события, которые могут на него повлиять, в основном, ожидаемые. Если не говорить о той или иной военной эскалации (е её сценарии, вокруг как Сирии, так и Ирана, экспертами активно обсуждаются), то следующий толчок рынку может теперь дать, вероятнее всего, фактическое ограничение экспорта иранской нефти. Если таковое последует.

Если взглянуть на долгосрочный график стоимости нефти, то можно увидеть, что «поведение» цены на нефть с января 2016 года и сейчас очень напоминает ее динамику с января 2009-го. Только сейчас рост происходит с еще более низких значений и он более плавный. Тогда, в периоде, календарно аналогичном нынешнему, нефть уже достигла максимума (далеко за 100 долларов за баррель). Это произошло одновременно событиями «арабской весны» и продолжалось несколько лет. Сейчас время на Ближнем Востоке тоже весьма бурное, едва ли не более. Но до максимума, похоже, еще далеко, как, впрочем, и до 100 долларов.