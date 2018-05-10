Путин ответил дирекции Каннского кинофестиваля на письмо о Серебренникове

Глава российского государства Владимир Путин ответил дирекции Каннского кинофестиваля на письмо, в которой его просили оказать содействие в приезде режиссера Кирилла Серебренникова в Канны.

В тексте письма, который зачитал ведущий пресс-конференции кинофестиваля, говорится, что «господин Путин был бы рад помочь Каннскому фестивалю, но российское правосудие независимо», передаёт РИА Новости.

Отмечается, что для Серебренникова было приготовлено место на пресс-конференции. Однако оно так и осталось пустым.

Между тем глава президентской пресс-службы Дмитрий Песков отметил, что в переписке оргкомитета Каннского фестиваля и российского МИД «речи о Путине не шло и не могло идти».

«Ни МИД, ни глава государства не принимают решений о задержании тех или иных лиц, подозреваемых в совершении преступлений. Нет таких полномочий ни у МИД, ни у президента. Только суд вправе принимать такие решения», – цитирует Пескова газета «Ведомости»

Ранее сообщалось, что картина Серебренникова «Лето» на 71-м Каннском кинофестивале представлена в основной программе. Фильм рассказывает об истории знакомства и отношений 19-летнего музыканта Виктора Цоя, 26-летнего Майка Науменко и его жены Натальи, а также становление ленинградского рок-клуба и запись первого альбома Цоя. В отечественный кинопрокат картина выйдет 7 июня.

Напомним, Кирилл Серебренников с августа 2017 года находится под домашним арестом по обвинению в хищении бюджетных средств при реализации проекта «Платформа». Именно поэтом он не сможет лично представить свой фильм в Каннах.