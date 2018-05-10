Россиян предупредили о новом виде интернет-мошенничества

Антивирусные компании предупреждают россиян о новом виде интернет-мошенничества.

Как передаёт РИА Новости, несуществующие компании рассылают на электронную почту пользователей спам, рассказывая о возможности получить возмещение за переплату коммунальных, страховых либо медицинских услуг.

При этом потенциальной жертве предлагается зайти на сайт и ввести в специальную форму свои данные, чтобы узнать о доступных выплатах.

Вне зависимости от введенной информации, сайт просит заплатить небольшой денежный взнос за использование портала.

Также подчёркивается, что мошеннические сайты создаются по одному шаблону и принадлежат разным несуществующим организациям.

Создатели антивирусных программ призывают пользователей не доверять сомнительным ресурсам, предлагающим лёгким путем получить деньги. Кроме того, пользователей просят с осторожностью переходить по ссылкам, полученным от незнакомых адресов.