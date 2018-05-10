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Москва, 10.05.2018

Стали известны характеристики дальнего ударного беспилотника России

«Expert Online» 2018
  • Стали известны характеристики дальнего ударного беспилотника России
Группа "Кронштадт"

Российский ударный беспилотник дальнего действия сможет находиться в воздухе 30 часов и будет нести 450 килограммов полезной нагрузки, сообщается на сайте российского Минобороны.

По словам замминистра ведомства Юрия Борисова, к осени текущего года завершатся испытания аппарата. Далее беспилотнику будет присвоена литер «О», которая означает  необходимость внесения изменений в конструкторскую документацию по результатам испытаний.

Работа над данной разработкой под шифром «Иноходец» шла с 2011 года в петербургской группе «Кронштадт». Изделие получило название «Орион».

Отмечается, что конструкторам удалось усовершенствовать модель, так как ранее  сообщалось, что максимальная продолжительность его полета составляет 24 часа, а масса полезной нагрузки составляла 300 килограммов.  К данному моменту, официально представлен только экспортный вариант беспилотника «Орион-Э» с усеченными характеристиками.

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