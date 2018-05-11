Курс доллара подает опасные сигналы

Курс доллара в четверг прервал свое почти месячное ралли на фоне публикации статистики по инфляции США, которая оказалась ниже ожиданий аналитиков.

На форексе утром пятницы доллар США показывает незначительные положительные изменения к евро и корзине из шести валют после падения накануне. Текущие котировки пары евро/доллар - $1,1910, индекса доллара - 92,73.

Рубль торгуется без выраженных тенденций утром пятницы после сильнейшего за 1,5 года внутридневного роста и в отсутствие драйверов для его продолжения.

К 10.20 МСК котировки пары доллар/рубль расчетами были вблизи отметки 61,71 - уровня закрытия четверга, по итогам которого рубль подорожал на 2,4 процента впервые за полтора года.

Инфляция в США составила 0,2 процента в апреле в месячном выражении, тогда как аналитики ожидали роста потребительских цен на 0,3 процента.

Без учета цен на продукты питания и энергоносители месячная инфляция составила 0,1 процента, тогда как опрошенные Рейтер аналитики ожидали показатель в 0,2 процента.

Тем временем, аналитики полагают, что недавний резкий рост курса доллара может сигнализировать о приближении экономического спада в американской экономике. Ралли американской валюты во многом стимулировалось растущими ожиданиями более агрессивных действий ФРС, теперь эти прогнозы существенно снижены.

59% из 60 экспертов Wall Street Journal считают, что экономический рост США, который продолжается с 2009 году, должен завершиться в 2020 году. 22% опрошенных изданием экспертов предполагают, что рецессия начнется в США уже через год. Опасность перегрева американской экономики вынуждают ФРС ужесточать денежно-кредитную политику. Однако на фондовом рынке США сформировался пузырь, а протекционизм Донлада Трампа делает ситуацию с внешней торговлей все более сложной и непредсказуемой.

Таким образом, несмотря на впечатляющие результаты доллара в апреле-мае, инвесторы отдают себе отчет, что США близки к завершению экономического цикла.

