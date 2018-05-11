Приобрести месячную подписку всего за 290 рублей
Подписка
Москва, 11.05.2018

Курс доллара подает опасные сигналы

«Expert Online» 2018
  • Курс доллара подает опасные сигналы
DPA/TASS

Курс доллара в четверг прервал свое почти месячное ралли на фоне публикации статистики по инфляции США, которая оказалась ниже ожиданий аналитиков.

На форексе утром пятницы доллар США показывает незначительные положительные изменения к евро и корзине из шести валют после падения накануне. Текущие котировки пары евро/доллар - $1,1910, индекса доллара - 92,73.

Рубль торгуется без выраженных тенденций утром пятницы после сильнейшего за 1,5 года внутридневного роста и в отсутствие драйверов для его продолжения.

К 10.20 МСК котировки пары доллар/рубль расчетами были вблизи отметки 61,71 - уровня закрытия четверга, по итогам которого рубль подорожал на 2,4 процента впервые за полтора года.

Инфляция в США составила 0,2 процента в апреле в месячном выражении, тогда как аналитики ожидали роста потребительских цен на 0,3 процента.

Без учета цен на продукты питания и энергоносители месячная инфляция составила 0,1 процента, тогда как опрошенные Рейтер аналитики ожидали показатель в 0,2 процента.

Тем временем, аналитики полагают, что недавний резкий рост курса доллара может сигнализировать о приближении экономического спада в американской экономике. Ралли американской валюты во многом стимулировалось растущими ожиданиями более агрессивных действий ФРС, теперь эти прогнозы существенно снижены.

59% из 60 экспертов Wall Street Journal считают, что экономический рост США, который продолжается с 2009 году, должен завершиться в 2020 году. 22% опрошенных изданием экспертов предполагают, что рецессия начнется в США уже через год. Опасность перегрева американской экономики вынуждают ФРС ужесточать денежно-кредитную политику. Однако на фондовом рынке США сформировался пузырь, а протекционизм Донлада Трампа делает ситуацию с внешней торговлей все более сложной и непредсказуемой.

Таким образом, несмотря на впечатляющие результаты доллара в апреле-мае, инвесторы отдают себе отчет, что США близки к завершению экономического цикла.

Подписаться на «Эксперт» в Telegram
Распечатать
    Реклама

    Новая жизнь постолимпийских территорий: город будущего в Имеретинке

    Градостроительный проект «Имеретинка 2.0» в Сочи изменит наше представление о современном жилье

    Рассрочка завоевывает рынок

    На рынке карт рассрочки появляется все больше игроков, включая такого тяжеловеса, как Альфа-Банк. Усиливающаяся конкуренция делает условия по картам рассрочек все более выгодными

    Рынок пенсионных фондов идёт по пути укрупнения

    В пенсионном секторе крупные частные игроки, объединившись, смогут повысить основные бизнес-показатели и построить более устойчивую модель
    Реклама

    TOP

    1. Курс доллара: «это уже перебор»
      Курс доллара: «это уже перебор»
    2. У России появился новый опасный конкурент на газовом рынке Европы
      У России появился новый опасный конкурент на газовом рынке Европы
    3. Трамп сделал России большой подарок
      Трамп сделал России большой подарок