Минюст РФ не признал решение суда Гааги по активам Украины в Крыму

В Министерстве юстиции Российской Федерации (Минюст РФ) не признали законным решение суда в Гааге о взыскании с российской стороны компенсации в пользу украинских компаний, утративших свои активы в Крыму после присоединения полуострова к нашей стране.

Как заявили в пресс-службе ведомства, Россия не признаёт вышеуказанное решение в связи с отсутствием у арбитража юрисдикции на рассмотрение упомянутого иска, передаёт «Газета.Ru».

Ранее сообщалось, что международный арбитражный суд в Гааге постановил взыскать с России 159 млн долларов по иску украинских компаний, которые лишились имущества в Крыму после присоединения полуострова к нашей стране.

Суд официально объявил о вынесении решения ещё 9 мая, не уточняя деталей о присужденной компенсации.

Напомним, иск к нашей стране подали 19 истцов, имущество которых в Крыму в 2014 году после присоединения полуострова к РФ было национализировано. Они обвинили России в нарушении договора с Украиной о защите инвестиций.

Между тем Россия не стала принимать участия в этом судебном разбирательстве, так как не признаёт юрисдикции Гаагского арбитража в этом споре. Кроме того, в Москве сочли, что претензии истцов не попадают под действие договора о защите инвестиций.

Наша справка

16 марта 2014 года в Крыму прошёл референдум, на котором 96,77% жителей полуострова проголосовали за воссоединение Крыма с Россией. На следующий день Верховный Совет Автономной Республики Крым провозгласил Крым независимым суверенным государством и подписал с Россией договор о вхождении в состав РФ, а уже 18 марта президент РФ Владимир Путин внёс в Федеральное Собрание закон о принятии в состав РФ двух новых субъектов — республики Крым и города Севастополь.