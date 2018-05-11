Террористы готовили взрывы на шествии «Бессмертный полк» в Москве

Российским спецслужбам удалось предотвратить атаку террористов, которые планировали 9 мая в Москве устроить несколько взрывов во время шествия «Бессмертного полка».

О задержании сразу нескольких групп террористов рассказал заместитель главы МИД РФ, генерал армии Олег Сыромолотов, возглавляющий российскую делегацию на антитеррористической конференции ОБСЕ.

По его словам, для совершения терактов 9 мая боевики уже заготовили оружие. Кроме того, стало известно, что они перемещались в столицу из Нового Уренгоя. Там уже проведено 17 обысков и задержано 20 человек, передаёт ТАСС.

В конце апреля появилась информация задержании в Москве четверых прибывших из Нового Уренгоя боевиков «Исламского государства» *. При этом представители спецслужб подчёркивали, что эта группа «планировала совершение серии резонансных террористических актов на территории Московского региона». Ещё 20 человек были задержаны во время операции в самом Новом Уренгое.

Напомним, в акции «Бессмертный полк» в Москве принял участие президент России Владимир Путин, а также глава Сербии Александр Вучич и премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху. В общей сложности в рядах «Бессмертного полка» по центральным улицам российской столицы прошли более одного миллиона человек, что стало абсолютным рекордом за всю историю акции.

* «Исламское государство» (ИГИЛ, ИГ) решением Верховного суда РФ от 29 декабря 2014 года было признано террористической организацией, его деятельность на территории России запрещена.