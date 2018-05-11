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Москва, 11.05.2018

Трамп хочет сделать Ирану выгодное предложение

«Expert Online» 2018

Президент США Дональд Трамп заявил, что надеется заключить с Ираном «хорошую сделку» после выхода из Совместного всеобъемлющего плана действий по ядерной программе (СВПД). Подобное заявление американский лидер сделал, выступая перед сторонниками в Индиане.

«Мы не можем позволить иметь им ядерное оружие»,— сказал Трамп, подчеркнув, что для заключения новых выгодных условий Иран должен предоставить доступ американским экспертам на свои военные базы и ядерные объекты.

Американский президент охарактеризовал «иранскую сделку», как главный просчет предыдущей администрации, который позволил Ирану «близко подобраться» к ядерному оружию. По мнению Трампа, эта сделка подарила Тегерану $150 млрд, которые будут потрачены на дестабилизацию Ближнего Востока.

Ранее, 8 мая Трамп заявил, что США выходят из ядерной сделки с Ираном и возобновляют санкций против этой страны, объяснив свои действия тем, что Тегеран продолжает обогащение урана и разработку ядерного оружия.

Напомним, в 2015 году Иран и шестерка международных посредников, состоящих из  России, США, Великобритании, КНР, Франции, Германии подписали документ об урегулировании иранской ядерной проблемы.

Участники соглашения приняли Совместный всеобъемлющий план действий (СВПД), выполнение которого снимало с Ирана ранее наложенные из-за ядерных разработок экономические и финансовые санкции со стороны Совбеза ООН, США и Евросоюза.

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