Хайко Маас – глава внешнеполитического ведомства Германии – прокомментировал замечания прибалтийских государств по проекту «Северный поток-2».

По его словам, Германия учтёт все замечания Латвии, Литвы и Эстонии. Об этом Масс заявил, в ходе встречи с министрами иностранных дел этих стран, передаёт RT.

При этом он подчеркнул, что немецкий Кабмин считает, что это прежде всего коммерческий проект, проект частной промышленности.

«Однако я буду иметь в виду, что есть потребность в более подробной информации, более подробных дискуссиях по этому вопросу», – резюмировал дипломат.

Ранее сообщалось, что Сергей Лавров – исполняющий обязанности главы российского внешнеполитического ведомства – рассказал, почему реализация проекта «Северный поток-2» выгодна для Европы.

По его мнению, с введением в эксплуатацию трубопровода европейские потребители будут платить за газ значительно дешевле.

Наша справка

«Северный поток-2» — проект магистрального газопровода из России в Германию через Балтийское море длиной свыше 1,2 тыс. км. По пропускной способности и протяжённости соответствует действующему газопроводу.

В США считают, что ущерб, который будет нанесён Украине после запуска «Северного потока-2» приведёт к критической разбалансировке государственного бюджета «незалежной», после чего её экономика рухнет.