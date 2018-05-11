В России подешевела мобильная связь

В России снизились цены на мобильную связь. Так, средняя стоимость самого маленького пакетного тарифа, включающего телефонные звонки и не меньше одного гигабайта Интернета, подешевели на 4% до 258,3 рубля.

По мнению специалистов, мобильная связь дешевеет, благодаря тому, что сотовые операторы внедряют так называемые тарифы-конструкторы, передаёт РИА Новости.

При этом отмечается, что самая дешёвая мобильная связь в Московской, Магаданской и Тюменской областях, а также в Чукотском, Ямало-Ненецком и Ханты-Мансийском округах.

Больше всех платят за мобильную связь в Чечне, Дагестане, Кабардино-Балкарии и Брянской области.

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Мобильный тариф-конструктор – возможность самостоятельно составлять индивидуальный тарифный план, включив в него только необходимые услуги (минуты, SMS и трафик) в оптимальном объёме. Конструктор тарифов уже запустили такие операторы, как «Билайн», МТС, «МегаФон», Теле2, Yota и «Тинькофф Мобайл».