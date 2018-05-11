За поддержку антироссийских санкций будут отправлять в тюрьму

В нижней палате российского парламента подготовлен законопроект, который устанавливает уголовную ответственность до 4-х лет лишения свободы за исполнение санкций иностранных государств на территории нашей страны, а также за содействие в установлении антироссийских санкций.

Соответствующий документ, которым предлагаются изменения в УК РФ, будет официально внесён в Госдуму уже 14 мая. Его авторами являются спикеры обеих палат Федерального Собрания Вячеслав Володин (Госдума) и Валентина Матвиенко (Совет Федерации), а также лидеры всех четырёх фракций, передаёт агентство «Интерфакс».

Согласно проекту закона, УК РФ будет дополнен новой статьёй «Ограничение или отказ в совершении обычных хозяйственных операций и сделок в целях содействия в исполнении мер ограничительного характера, введенных иностранным государством, союзом иностранных государств или международной организацией».

При этом за соблюдение антироссийских санкций предусмотрен штраф до 600 тыс. рублей, ограничение или лишение свободы до 4-х лет. За действия, способствующие введению антироссийских санкций – штраф до 500 тыс. рублей, ограничение или лишение свободы на срок до 3-х лет.