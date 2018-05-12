Виды запчастей для газовых котлов

Используемые в настоящее время газовые котлы представляют собой сложные устройства, включающие в себя три составляющие: газовую, электронную и водяную. Запчасти газового оборудования подвержены износу.
Чтобы предотвратить возникновение серьезных проблем, их нужно своевременно заменять. Найти нужную запчасть в настоящее время довольно легко. На рынке предлагается обширный ассортимент различных деталей для газового оборудования, среди которых можно выбрать нужную, например заказать необходимые комлпектующие для газовых котлов Аристон (Ariston) в Украине можно на сайте https://ariston.uno/. Кроме того, предоставить нужную запчасть может производитель, у которого был приобретен газовый котел. Ниже приведено описание важнейших запчастей газового отопительного оборудования.
- Теплообменник передает тепло от сгорающего топлива к теплоносителю непосредственно или с использованием промежуточного звена – жидкости. Перед покупкой надо выяснить, какой тип теплообменника подходит к имеющемуся газовому котлу.
- Термопара позволяет контролировать температуру и предотвращать перегрев газового котла. Эта деталь имеет очень простую конструкцию, а потому стоит недорого – от двухсот до шестисот рублей. Важно только не ошибиться с выбором, поскольку количество разнообразных моделей термопар весьма велико.
- Распределительная гребенка обеспечивает подачу требуемого объема теплоносителя в несколько контуров. Ее стоимость составляет примерно семьсот рублей. При выборе данной детали нужно учитывать ее пропускную способность, уровень потребления энергии, давление, на которое она рассчитана.
- Помпа для отопления необходима при низком давлении газа в системе. Существует два вида помп: дешевые мокрые со средним КПД и дорогие сухие с высоким КПД.
- Форсунка обеспечивает постоянный и экономичный расход топлива при горении фитиля и «дежурного пламени», а также равномерное прогревание термопары.
Частота замены запчастей для газовых котлов может быть разной. Это зависит от множества факторов, включая модель отопительного оборудования, ее соответствие условиям использования, а также длительность и интенсивность эксплуатации. Для продления срока исправной службы всего оборудования и его отдельных деталей необходимо приобретать запчасти у известных, надежных изготовителей. Не следует поддаваться искушению сэкономить деньги путем покупки чересчур дешевых запчастей, поскольку они обычно имеют невысокое качество и служат недолго. Желательно выбирать детали с оптимальным показателем стоимость/качество.