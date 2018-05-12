Виды запчастей для газовых котлов

Используемые в настоящее время газовые котлы представляют собой сложные устройства, включающие в себя три составляющие: газовую, электронную и водяную. Запчасти газового оборудования подвержены износу.

Чтобы предотвратить возникновение серьезных проблем, их нужно своевременно заменять. Найти нужную запчасть в настоящее время довольно легко. На рынке предлагается обширный ассортимент различных деталей для газового оборудования, среди которых можно выбрать нужную, например заказать необходимые комлпектующие для газовых котлов Аристон (Ariston) в Украине можно на сайте https://ariston.uno/. Кроме того, предоставить нужную запчасть может производитель, у которого был приобретен газовый котел. Ниже приведено описание важнейших запчастей газового отопительного оборудования.

Теплообменник передает тепло от сгорающего топлива к теплоносителю непосредственно или с использованием промежуточного звена – жидкости. Перед покупкой надо выяснить, какой тип теплообменника подходит к имеющемуся газовому котлу.

Термопара позволяет контролировать температуру и предотвращать перегрев газового котла. Эта деталь имеет очень простую конструкцию, а потому стоит недорого – от двухсот до шестисот рублей. Важно только не ошибиться с выбором, поскольку количество разнообразных моделей термопар весьма велико.

Распределительная гребенка обеспечивает подачу требуемого объема теплоносителя в несколько контуров. Ее стоимость составляет примерно семьсот рублей. При выборе данной детали нужно учитывать ее пропускную способность, уровень потребления энергии, давление, на которое она рассчитана.

Помпа для отопления необходима при низком давлении газа в системе. Существует два вида помп: дешевые мокрые со средним КПД и дорогие сухие с высоким КПД.

Форсунка обеспечивает постоянный и экономичный расход топлива при горении фитиля и «дежурного пламени», а также равномерное прогревание термопары.

Частота замены запчастей для газовых котлов может быть разной. Это зависит от множества факторов, включая модель отопительного оборудования, ее соответствие условиям использования, а также длительность и интенсивность эксплуатации. Для продления срока исправной службы всего оборудования и его отдельных деталей необходимо приобретать запчасти у известных, надежных изготовителей. Не следует поддаваться искушению сэкономить деньги путем покупки чересчур дешевых запчастей, поскольку они обычно имеют невысокое качество и служат недолго. Желательно выбирать детали с оптимальным показателем стоимость/качество.