Чистая прибыль «Роснефти» показала рекордный рост за 5 лет

Выручка «Роснефти» по итогам января-марта выросла на 24,6% в долларовом выражении и на 22% в рублевом выражении по сравнению с аналогичным периодом годом ранее и достигла 1 722 млрд руб. (30,9 миллиарда долларов). Для сравнения, выручка ExxonMobil в долларовом выражении выросла на 15,7%, Chevron – на 20,9%, Shell – на 23,7%, BP – на 22,5%, PetroChina – на 19,4%, говорится в сообщении компании «Роснефть» об итогах I квартала 2018 года.

EBITDA за I квартал увеличилась на 19,3% в долларовом и на 15,6% в рублевом выражении по сравнению с I кварталом 2017 года, достигнув 385 миллиардов рублей (6,8 миллиарда долларов). Динамика роста EBITDA в I квартале 2018 года в годовом долларовом выражении у «Роснефти» выше, чем у таких мировых мейджоров, как ExxonMobil (8,8%), Statoil (18,3%), Shell (14,9%) и PetroChina (12,6%).

Чистая прибыль, относящаяся к акционерам «Роснефти» (чистая прибыль за вычетом доли неконтролирующих акционеров), по итогам квартала составила 81 млрд руб., увеличившись в 7,4 раза год к году (1,5 миллиарда долларов при росте в 7,5 раз). Это произошло в связи с ростом операционной прибыли и снижением колебаний курсовых разниц. По показателю чистой прибыли результаты компании за I квартал превзошли консенсус-прогнозы ключевых инвестиционных банков. Динамика роста чистой прибыли в отчетном квартале у «Роснефти» самая высокая в отрасли (650%). Для примера, у BP чистая прибыль выросла на 70,4%, у Shell – на 66,7%, у Chevron – на 35,6%, у Statoil – на 21%, у ExxonMobil – на 16%.

Чистая прибыль продемонстрировала рекордный рост за последние 5 лет (более значительный рост – в 8 раз квартал к кварталу - был только в 2013 г., когда компания консолидировала в отчетности показатели ТНК-ВР).

Свободный денежный поток компании «Роснефть» остается положительным уже на протяжении 24 кварталов подряд. В отчетном периоде показатель составил 142 млрд руб (или 2,5 млрд долларов). Это более чем в 3,2 раза больше, чем в IV квартале 2017 года. Рост же по сравнению с аналогичным периодом 2017 года составил 40,6% в рублевом выражении и 56,3% в долларовом. Среди мировых мейджоров «Роснефть» имеет наибольшую динамику роста показателя свободного денежного потока в квартальном выражении (257%). Для примера, у ExxonMobil СДП по итогам квартала вырос на 78%, у Shell – на 228%, у Chevron произошло снижение СДП на 21%, у BP – на 96%, у PetroChina – на 72%, сообщает «Роснефть».

Компания традиционно удерживает жесткий контроль над затратами. По результатам января-марта «Роснефть» сохранила лидерство среди мировых публичных компаний по удельным затратам на добычу (3,3 долл. на б.н.э.). По сравнению с предыдущим кварталом произошло снижение показателя на 2,9%. При этом, например, аналогичный показатель британской BP (без учета добычи «Роснефти») составляет 7,69 долл. на б.н.э.

Общий объем погашений финансовых обязательств компанией «Роснефть» в отчетном периоде составил 1 027 млрд руб., включая выплаченные проценты. Краткосрочные финансовые обязательства компании сократились к концу марта на 49% за счет их рефинансирования долгосрочными заемными инструментами и планового погашения.

В 2017 года Совет директоров «Роснефти» внес изменения в дивидендную политику компании, в соответствии с которыми минимальный уровень дивидендных выплат был увеличен с 35% до 50% от чистой прибыли по МСФО. В апреле Совет директоров компании рекомендовал годовому Общему собранию акционеров направить на выплату дивидендов по итогам 2017 года 6,65 рубля на одну обыкновенную акцию, или 70,5 млрд руб. С учетом уже ранее выплаченных промежуточных дивидендов за I полугодие 2017 года, общая сумма дивидендов за 2017 год составит 111,1 млрд руб., или 50% от чистой прибыли. Учитывая выплаты дивидендов по итогам I полугодия 2017 года в размере 3 руб. 83 коп. на акцию, суммарный дивиденд на акцию за 2017 год составит 10 руб. 48 коп.

Рынок оценил приверженность «Роснефти» такой дивидендной политике. Сразу после того, как стало известно о решении компании направить на выплату дивидендов 50% чистой прибыли, в Renaissance Capital назвали бумаги «Роснефти» самыми доходными в нефтегазовом секторе. «Мы считаем, что российский нефтегазовый сектор будет приносить привлекательные дивиденды в 2018 году со средней доходностью 5,9%. Наиболее высокодоходными бумагами, на наш взгляд, являются акции "Роснефти" (7,1%)», — отмечается в отчете, выпущенном Renaissance Capital.

Ведущие инвестиционные банки, в свою очередь, заявили, что прогнозируют рост стоимости акций корпорации и рекомендовали их к приобретению. Так, Raiffeisenbank повысил прогнозную стоимость акций компании «Роснефть» с 380 рублей до 430 рублей. «Мы ожидаем, что в 2018 году "Роснефть" продемонстрирует резкий рост свободного денежного потока, которого будет достаточно для выплаты высоких дивидендов и частичного погашения долга. По нашим оценкам, по итогам 2018 года «Роснефть» сможет повысить дивидендные выплаты в два раза и выплатит более 20 рублей на акцию», — говорится в обзоре аналитиков Raiffeisenbank. Специалисты международных Merill Lynch и CitiBank считают, что стоимость глобальных депозитарных расписок «Роснефти» поднимется до 6,94 долларов и 8,29 долларов. В подтверждение мнения экспертов и аналитиков, рост акций компании уже зафиксировали на Московской бирже.

В мае Совет директоров компании одобрил дополнительные инициативы к Стратегии «Роснефть-2022», утвержденной в декабре 2017 года. Как объявлялось ранее, приоритетом стратегии «Роснефть-2022» является увеличение доходности и отдачи от имеющихся активов. Для повышения доходности и инвестиционной привлекательности компании было решено провести снижение совокупной долговой нагрузки в 2018 году минимум на 500 млрд руб. Это планируется обеспечить за счет снижения на 20% уровня капитальных инвестиций (до 800 млрд руб.), сокращения оборотного капитала на 200 млрд руб., а также за счет оптимизации портфеля непрофильных активов.

Еще одной мерой по повышению доходности для акционеров компании «Роснефти» была предложена программа обратного выкупа акций (buy back) в размере 2 млрд долл. в течение 2018-2020 годов на открытом рынке. Buy back начнется во II квартале текущего года после получения соответствующих корпоративных одобрений.

Еще одним важным событием, которое в будущем должно позитивно сказаться на доходности компании «Роснефть», стало объявление в начале мая о том, что катарский Qatar Investment Authority станет владельцем почти 19% «Роснефти». За 14% акций «Роснефти» катарский фонд заплатит Glencore около 4 млрд евро, при этом у трейдера останется 0,57% акций компании. Таким образом, QIA станет третьим крупнейшим акционером «Роснефти» после российского правительства (чуть более 50%) и британской BP (19,75%).

Снижение неопределенности относительно судьбы сделки и появление ясности в структуре акционеров «Роснефти» позволили Deutsche Bank повысить рекомендации для акций компании с «держать» до «покупать».

По данным информационно-аналитического терминала «ЭФИР-Интерфакс», в настоящее время консенсус-прогноз цены акций «Роснефти», основанный на оценках аналитиков 15-ти инвестиционных банков, составляет 417,5 рубля за штуку, консенсус-рекомендация - «покупать».

Рынок позитивно воспринял финансовую отчетность компании. 9 банков рекомендуют «покупать» акции НК «Роснефть». Рекомендации о продаже отсутствуют.