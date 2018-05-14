«Мы пишем историю, поэтому все идет так медленно»

В выходные популистское движение «Пять звезд» и правая партия «Лига» договорились о платформе коалиционного правительства. Похоже, очередной политический кризис на Апеннинах близок к разрешению. Италией будет руководить популистский кабинет.

Первая попытка Пяти звезд и Лиги договориться о коалиции провалилась. Однако в последний момент лидеры партий: Луиджи Ди Майо и Маттео Сальвини, все же решили попытаться найти компромисс. Прошедшие выходные они провели за столом переговоров в Милане. Их результатом стал так называемый «правительственный договор», похожий на тот, что был заключен после пятимесячных переговоров Христианско-демократическим союзом и Социал-демократической партией в Германии. Итальянское соглашение о коалиционном правительстве, говорят видевшие его люди, состоит из 15-20 параграфов. Лидеры партий не раскрывают деталей. Они только заявили, что в соглашение включены предвыборное обещание Пяти звезд о минимальном базовом доходе для безработных и обещание Лиги о единой ставке подоходного налога.

Ди Майо и Сальвино, оба видевшие на посту премьер-министра только себя, в воскресенье вечером все же договорились забыть о личных амбициях и выдвинуть общего кандидата. В какой-то мере на их решение, возможно, повлияла неожиданная угроза из центра. В пятницу миланский суд отменил обвинительный приговор, признававший Сильвио Берлускони, лидера правоцентристской партии «Вперед, Италия», виновным в неуплате налогов и запрещавший ему занимать выборные должности до 2019 года. Однако решение судей вступает в силу лишь со следующих выборов, т.е. коалиционное правительство, о котором идет речь сейчас, синьор Сильвио возглавить не может.

Не исключено, что Ди Майо и Сальвини решили не рисковать: одно дело проводить досрочные выборы, зная, что Берлускони еще не сможет составить им конкуренции в борьбе за кресло премьер-министра; и совсем другое – столкнуться с опытнейшим противником, у которого развязаны руки, лицом к лицу. Несмотря на неоднократные громкие заявления о верности подписанным соглашениям Маттео Сальвини, похоже, все же «предал» Берлускони, партия которого входит в победивших на выборах 4 марта правоцентристскую коалицию, и отказался от союза с «Вперед, Италия». Луиджи Ди Майо так и не отказался от своего ультиматума: коалиция между Пятью звездами и Лигой возможна лишь в том случае, если в ней не будет участвовать Берлускони, которого популисты считают символом и источником всех бед Италии. Впрочем, синьор Сильвио облегчил трудное решение для союзника. Накануне выходных он сам заявил, что не будет препятствовать союзу между популистами. Правда, при этом предупредил, что при голосовании о вотуме доверия в парламенте его партия будет голосовать против.

Политический кризис в Италии продлился немногим более двух месяцев.

«Мы пишем историю, поэтому все идет так медленно»,- сказал Луиджи Ди Майо журналистам после встречи с Маттео Сальвини в Милане.

Если раньше большинство политологов прогнозировали внеочередные выборы в Италии в конце этого года или в начале 2019 г., то теперь с высокой долей вероятности можно говорить, что третью экономику еврозоны возглавят популисты. Главная интрига сейчас – кандидатура премьера. Сальвини подтвердил журналистам достижение договоренности с Пятью звездами, но имя общего кандидата на должность премьера называть отказался. Он только сказал, что это политик, а не технократ.

В Брюсселе, наверняка, называют сейчас минувшие выходные «черными», потому что сбывается самый страшный кошмар еврочиновников. Союз между Пятью звездами и Лигой – самый худший вариант для Еврокомиссии из всех возможных. Несмотря на то, что перед выборами обе популистские партии смягчили свои евроскептические позиции, теперь Брюсселю придется иметь дело ужесточением позиции Рима по многим вопросам, касающимся, например, углубления и расширения евроинтеграции. И Луиджи Ди Майо, и Маттео Сальвини после выборов говорили, что, придя к власти, будут настаивать на пересмотре общеевропейских договоров и откажутся от политики жесткой экономии, которую они винят в анемичном экономическом развитии Италии.

С другой стороны, страхи Еврокомиссии могут оказаться преувеличенными. Случаев, когда радикалы, придя к власти, отказывались если не от всех, то от многих своих радикальных убеждений, более чем достаточно.