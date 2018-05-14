Кудрин займет пост главы Счетной палаты

Бывший министр финансов, председатель совета Центра стратегических разработок (ЦСР) Алексей Кудрин согласился занять пост главы Счетной палаты. Об этом сообщил «Интерфаксу» участник встречи президиума фракции «Единая Россия» с политиком.
«Да, согласился», – цитирует участника заседания агентство.
Уточняется, что должность освобождается в связи с тем, что премьер Дмитрий Медведев предложил Татьяне Голиковой, занимавшей ранее данный пост, стать вице-премьером.
Напомним, что ранее, 11 мая, представитель Кудрина не подтвердил его решение возглавить Счетную палату.