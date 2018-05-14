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Москва, 14.05.2018

Кудрин займет пост главы Счетной палаты

«Expert Online» 2018

Бывший министр финансов, председатель совета Центра стратегических разработок (ЦСР) Алексей Кудрин согласился занять пост главы Счетной палаты. Об этом сообщил «Интерфаксу» участник  встречи президиума фракции «Единая Россия» с политиком.

«Да, согласился», – цитирует участника заседания  агентство.

Уточняется, что должность освобождается в связи с тем, что премьер Дмитрий Медведев предложил Татьяне Голиковой, занимавшей ранее данный пост, стать вице-премьером.

Напомним, что ранее, 11 мая, представитель Кудрина не подтвердил его решение возглавить Счетную палату.

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