Путин примет участие в открытии Крымского моста

15 мая глава российского государства Владимир Путин примет участие в торжественном открытии Крымского моста.

Об этом передаёт официальный сайт Кремля.

Ранее сообщалось, что 15 мая автодорожная часть Крымского моста будет торжественно открыта строителями: колонна техники проедет по автодороге

Запуск движения для автомобилей состоится рано утром 16 мая. Первый автотранспорт пройдёт здесь в 05:30 мск. Это будут местные жители — крымчане и кубанцы.

Проезд для легкового транспорта и пассажирских автобусов откроется сразу с двух берегов Керченского пролива, а максимальная скорость движения составит 90 км в час.