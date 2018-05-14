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Москва, 14.05.2018

Россияне не увидели в западных санкциях больших проблем

«Expert Online» 2018

Большинство россиян не увидели в антироссийских санкциях Запада проблем, сообщает  «Интерфакс», ссылаясь на результаты опроса «Левада-центра».

Так на 33% респондентов санкции не оказали никакого влияния, 45% опрошенных сказали, что серьезных проблем не появилось.  У 18%  опрошенных появились проблемы  из-за санкций, из них 3% заявили об «очень серьезных» проблемах, 15% — о «довольно серьезных».

Также сообщается, что западные санкции против России, введенные вскоре после присоединения Крыма , «совершенно не беспокоят» 26% опрошенных и «не слишком беспокоят» 42%.

Рассуждая об отношении западных стран к России, 21% опрошенных считает, что  Запад «с тревогой» относятся к нашей стране. 19% респондентов уверены, что Россия отвечает Западу тем же.

25% опрошенных  считает, что Запад боится Россию, а 3% уверены, что РФ  сама с опаской относится к западным партнерам. 40% респондентов полагают, что в России к Западу относятся «без особых чувств», 14% говорят, что страны Запада также «без особых чувств» относятся к России.

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