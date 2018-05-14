В Верховной Раде начали сбор подписей за импичмент Порошенко

В украинском парламенте начали сбор подписей за импичмент президента «незалежной» Петра Порошенко.

Об этом рассказа журналистам внефракционный народный депутат Юрий Деревянко, передаёт агентство «Интерфакс- Украина».

По его словам, с сегодняшнего дня «Рух новых сил» начинает сбор подписей депутатов Верховной Рады для начала парламентской процедуры отставки главы украинского государства в установленном законом порядке.

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Согласно украинскому законодательству, импичмент президента возможен в случае совершения им государственной измены или иного преступления. В этом случае вопрос о смещении главы государства с поста в порядке импичмента инициируется большинством от конституционного состава Верховной Рады, после чего создаётся специальная комиссия, выводы которой рассматриваются на заседании парламента.

Обвинение выдвигается по итогам выводов комиссии большинством не менее, чем в две трети конституционного состава депутатов, а решение об импичменте — не менее чем тремя четвертями голосов от конституционного состава ВР – при наличии заключений Конституционного суда о соблюдении процедуры и Верховного суда о наличии в действиях президента вменяемых ему преступлений