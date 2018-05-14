Приобрести месячную подписку всего за 290 рублей
Подписка
Москва, 14.05.2018

В Верховной Раде начали сбор подписей за импичмент Порошенко

«Expert Online» 2018

В украинском парламенте начали сбор подписей за импичмент президента «незалежной» Петра Порошенко.

Об этом рассказа журналистам внефракционный народный депутат Юрий Деревянко, передаёт агентство «Интерфакс- Украина».

По его словам, с сегодняшнего дня «Рух новых сил» начинает сбор подписей депутатов Верховной Рады для начала парламентской процедуры отставки главы украинского государства в установленном законом порядке.

Наша справка

Согласно украинскому законодательству, импичмент президента возможен в случае совершения им государственной измены или иного преступления. В этом случае вопрос о смещении главы государства с поста в порядке импичмента инициируется большинством от конституционного состава Верховной Рады, после чего создаётся специальная комиссия, выводы которой рассматриваются на заседании парламента.

Обвинение выдвигается по итогам выводов комиссии большинством не менее, чем в две трети конституционного состава депутатов, а решение об импичменте — не менее чем тремя четвертями голосов от конституционного состава ВР – при наличии заключений Конституционного суда о соблюдении процедуры и Верховного суда о наличии в действиях президента вменяемых ему преступлений

Подписаться на «Эксперт» в Telegram
Распечатать
    Реклама

    Новая жизнь постолимпийских территорий: город будущего в Имеретинке

    Градостроительный проект «Имеретинка 2.0» в Сочи изменит наше представление о современном жилье

    Рассрочка завоевывает рынок

    На рынке карт рассрочки появляется все больше игроков, включая такого тяжеловеса, как Альфа-Банк. Усиливающаяся конкуренция делает условия по картам рассрочек все более выгодными

    Рынок пенсионных фондов идёт по пути укрупнения

    В пенсионном секторе крупные частные игроки, объединившись, смогут повысить основные бизнес-показатели и построить более устойчивую модель
    Реклама

    TOP

    1. Курс доллара подает опасные сигналы
      Курс доллара подает опасные сигналы
    2. Трамп сделал России большой подарок
      Трамп сделал России большой подарок
    3. Это должно было случиться сегодня
      Если уж выходить из СВПД по Ирану, то это должно было произойти именно в субботу, 12 мая. Но у Дональда Трампа была причина спешить