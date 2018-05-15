Антимонопольщики решили узаконить регулируемые цены

ФАС собирается начать с 2020 года переход на новую систему госрегулирования тарифов, как считается, для монополий, а вообще-то в весьма различных по характеру сферах. Внешне логичный, законопроект все же несколько напоминает попытку вернуться во времена до того, как «Гайдар отпустил цены».

По словам заместителя руководителя ФАС России Сергея Пузыревского, с 2020 года может начаться «переход на новую систему госрегулирования тарифов для естественных монополий», пишут «Известия». Идет работа над законопроектом «Об основах государственного регулирования цен (тарифов)». В ФАС считают, что зафиксированные на несколько лет ставки станут экономическим стимулом для формирования эффективных бизнес-стратегий, а кроме того увеличат поступления в бюджет. Предлагается сначала устанавливать цена на три года, а потом на пять лет.

Планируется привлечь к вопросам ценообразования общество: описать права советов потребителей при принятии решений по тарифам и при утверждении инвестпрограмм.

Вообще-то название ««Об основах госрегулирования цен» заставляет вздрогнуть и вспомнить советские цены, устанавливаемые государством. А может, и хорошо? Жириновский для популярности до недавнего времени обещал вновь колбасу «по 2.20».

В действительности документ, по крайней мере на первый взгляд, не расширяет сферу применения уже сейчас регулируемых государством тарифов. Это цены монополий, но не только, здесь же видны и социально значимые тарифы на конкурентных рынках.

Сейчас единого закона нет. Издание приводит мнения деятелей жилищно-коммунального хозяйства, включая высокопоставленного чиновника, которые опасаются, что унификация ценообразования в столь разных сферах ни к чему хорошему не приведет, а в частности, отпугнет инвесторов. Опыт есть, соответствующий закон в сфере одного только ЖКХ с этого года больше не действует, до этого из него последовательно исключались целые отрасли и подотрасли, от электроснабжения до бытовых отходов.

ФАС действительно замахнулась не на шутку. Служба хочет отрегулировать (и, надо полагать, регулировать впоследствии) цены железнодорожные перевозки, тарифы в ЖКХ (тепло-, газо- и водоснабжение, водоотведение, электричество, обращение с твердыми коммунальными отходами), стоимость услуг в портах и аэропортах, почтовой доставки, телефонной, радио- и телевизионной связи, транспортировки газа, нефти и нефтепродуктов по трубопроводам, ценообразование на продукцию ядерно-топливного цикла и радиоактивные отходы.

Идея ФАС носит в целом весьма конструктивный характер, полагает Ирина Капитанова, член президиума «Опоры России». Прежде всего, бизнес сможет планировать собственные тарифы для физических или юридических лиц на долгосрочную перспективу. Факторов, влияющих на это много, но тарифы, устанавливаемые регуляторами, безусловно, один из важнейших.

Но тут есть несколько моментов, предупреждает эксперт. Во-первых, «заморозка» тарифов распространяется и на их понижение. Во-вторых, говорит она, в этой связи меня тревожит возможное вмешательство ведомства в регулирование тарифов частных компаний. Так, например, если говорить про тарифы на перевозки (огромный и важнейший рынок для инфраструктурного развития), то есть опасения, что при волатильности рубля, а особенно при его падении, коммерческие компании будут нести существенные убытки. Скажем, надо заниматься обслуживанием автопарка, ремонтом, обновлением, а скачки валют приводят к увеличению затрат.

Если говорить про внешнеэкономическую деятельность — рынок и высокая конкуренция сегодня регулирует стоимость услуг на морские перевозки, например, услуги таможенных представителей. Вмешательство ФАС в эту сферу пока даже сложно себе представить. Но существующие предложения вполне отвечают современным требованиям экономики, уверена Ирина Капитанова, и многие развитые страны давно пошли по этому пути.

Переход на единую долгосрочную систему тарификации выглядит на текущем этапе вполне ожидаемым, соглашается руководитель практики Финтех компании O2 Consulting Дарья Носова. Установление единого подхода на достаточно длинные временные слоты для естественных монополий, где рыночное ценообразование не работает, привносит элемент предсказуемости.

Обеспечит ли это рост инвестиций, сказать сложно, ведь инвестиционная привлекательность обусловлена множеством разнообразных факторов, и вот здесь как раз об унификации говорить не приходится, считает эксперт.

По-видимому, в предложениях ФАС можно рассмотреть два момента. Это, во-первых, долгосрочные фиксированные тарифы инфраструктурных компаний, которые вряд ли захотят «пойти» под один закон и достаточно влиятельны, чтобы противодействовать законопроекту. И, во-вторых, регулирование всего, от мала до велика, что как-то подпадает под признаки «монополии».

Действительно, в ФАС недавно жаловались на слишком высокие цены продуктов в магазинах и киосках аэропортов, где точек продаж, конечно же, ограниченное количество и абы кто там ее не откроет. Но у нас давно уже мало где что-то открывает абы кто, а в аэропортах среда в принципе конкурентная. Там можно усматривать признаки сговоров, как и принято в обычной антимонопольной практике, и соответствующим образом воздействовать. А предписать держать одну цену на воду, везде, три года…