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Москва, 15.05.2018

Польша: есть основания для блокировки «Северного потока-2»

«Expert Online» 2018
  • Польша: есть основания для блокировки «Северного потока-2»
DPA/TASS

Заместитель министра иностранных дел Польши Конрад Шимански считает, что газопровод Северный поток-2 не должен строиться, так он нанесет ущерб Евросоюзу и Украине. Об этом он написал в статье для журнала Politico.

По мнению польского дипломата, этот проект принесет негативные последствия для Европейского Союза и Украины, поэтому строительство газопровода должно быть заблокировано.

Как предполагает Шимански, закрытие украинского транзита приведет к тому, что Россия получит большие преимущества при заключении сделок с европейскими потребителями.

В этой связи "поддержка независимости Украины и сохранение украинского газотранспортного маршрута после 2019 года имеет решающее значение для стабильности в Европе", утверждает Шимански. В противном случае по украинскому бюджету будет нанесен мощный удар, а политическая ситуация в Киеве станет намного более уязвимой.

«Даже если трубопровод принесет пользу Германии и России в краткосрочной перспективе, Европа в целом в конечном счете проиграет, а конечным победителем станет Россия», - резюмировал Шимански.

Ранее польское Управление по защите конкуренции и потребителей (UOKIK) предъявило обвинения "Газпрому" и пяти другим международным организациям из-за финансирования газопровода "Северный поток - 2".

Тем временем, Nord Stream 2 AG сообщила во вторник о начале подготовительных работ на морском участке газопровода "Северный поток-2" для последующей трубоукладки в заливе Грайфсвальд (Германия).

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