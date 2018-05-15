Порошенко высказался об открытии Крымского моста

Пётр Порошенко – президент «Украины – прокомментировал открытие моста через Керченский пролив, торжественная церемония которого состоялась 15 мая.

По словам главы «незалежной», «мост обязательно понадобится оккупантам, когда они будут срочно покидать наш Крым».

Об этом Порошенко написал на своей странице в Facebook. Он также подчеркнул, что «незаконное строительство моста» - свидетельствует о пренебрежении Кремлём международным правом.

При этом он считает, что «особенно циничным является тот факт, что его открытие произошло накануне очередной годовщины депортации крымско-татарского народа сталинским режимом.

Президент Украины в очередной раз призвал «представителей европейского бизнеса» не втягиваться в «инфраструктурные авантюры» властей РФ, которые таким образом якобы пытаются «откупиться от международно-правовой ответственности».

Ранее сообщалось, что 15 мая состоялось открытие Крымского моста через Керченский пролив. В торжественной церемонии принял участие президент РФ Владимир Путин, который лично за рулём строительного автомобиля КамАЗ проехал по Крымскому мосту, тем самым открыв самый длинный мост в России.

Наша справка

16 марта 2014 года в Крыму прошёл референдум, на котором 96,77% жителей полуострова проголосовали за воссоединение Крыма с Россией.

На следующий день Верховный Совет Автономной Республики Крым провозгласил Крым независимым суверенным государством и подписал с Россией договор о вхождении в состав РФ.

18 марта 2014 года глава российского государства Владимир Путин внёс в Федеральное Собрание закон о принятии в состав РФ двух новых субъектов — республики Крым и города Севастополь.