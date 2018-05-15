Приобрести месячную подписку всего за 290 рублей
Подписка
Москва, 15.05.2018

Порошенко высказался об открытии Крымского моста

«Expert Online» 2018

Пётр Порошенко – президент «Украины – прокомментировал открытие моста через Керченский пролив, торжественная церемония которого состоялась 15 мая.

По словам главы «незалежной», «мост обязательно понадобится оккупантам, когда они будут срочно покидать наш Крым».  

Об этом Порошенко написал на своей странице в Facebook. Он также подчеркнул, что «незаконное строительство моста» - свидетельствует о пренебрежении Кремлём международным правом.

При этом он считает, что «особенно циничным является тот факт, что его открытие произошло накануне очередной годовщины депортации крымско-татарского народа сталинским режимом.

Президент Украины в очередной раз призвал «представителей европейского бизнеса» не втягиваться в «инфраструктурные авантюры» властей РФ, которые таким образом якобы пытаются «откупиться от международно-правовой ответственности».

Ранее сообщалось, что 15 мая состоялось открытие Крымского моста через Керченский пролив. В торжественной церемонии принял участие президент РФ Владимир Путин, который лично за рулём строительного автомобиля КамАЗ проехал по Крымскому мосту, тем самым открыв самый длинный мост в России.

Наша справка

16 марта 2014 года в Крыму прошёл референдум, на котором 96,77% жителей полуострова проголосовали за воссоединение Крыма с Россией.

На следующий день Верховный Совет Автономной Республики Крым провозгласил Крым независимым суверенным государством и подписал с Россией договор о вхождении в состав РФ.

18 марта 2014 года глава российского государства Владимир Путин внёс в Федеральное Собрание закон о принятии в состав РФ двух новых субъектов — республики Крым и города Севастополь.

Подписаться на «Эксперт» в Telegram
Распечатать
    Реклама

    Новая жизнь постолимпийских территорий: город будущего в Имеретинке

    Градостроительный проект «Имеретинка 2.0» в Сочи изменит наше представление о современном жилье

    Рассрочка завоевывает рынок

    На рынке карт рассрочки появляется все больше игроков, включая такого тяжеловеса, как Альфа-Банк. Усиливающаяся конкуренция делает условия по картам рассрочек все более выгодными

    Рынок пенсионных фондов идёт по пути укрупнения

    В пенсионном секторе крупные частные игроки, объединившись, смогут повысить основные бизнес-показатели и построить более устойчивую модель
    Реклама

    TOP

    1. Курс доллара подает опасные сигналы
      Курс доллара подает опасные сигналы
    2. Трамп сделал России большой подарок
      Трамп сделал России большой подарок
    3. Это должно было случиться сегодня
      Если уж выходить из СВПД по Ирану, то это должно было произойти именно в субботу, 12 мая. Но у Дональда Трампа была причина спешить