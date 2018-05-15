Путин открыл Крымский мост

15 мая состоялось торжественное открытие моста через Керченский пролив.

В торжественной церемонии открытия Крымского моста принял участие президент РФ Владимир Путин.

Таким образом, первые автомобилисты смогут проехать по Крымскому мосту уже 16 мая, передаёт РИА Новости.

Во время официальной церемонии по автодорожной части моста проехала колонна строительной техники. Также в мероприятии приняли участие представители отрядов мостостроителей из регионов России.

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Мост соединил Крымский полуостров и Краснодарский край и стал самым протяженным в Европе (19 км), потеснив на второе место знаменитый мост Васко да Гама в столице Португалии (17,2 километра). Пропускная способность перехода — 40 тыс. автомобилей и 47 пар поездов в сутки, 14 млн пассажиров и 13 млн тонн груза в год.

Для сравнения: в 2017 году паромная переправа «Керченский пролив» обслуживала в среднем семь тысяч автомобилей в сутки. После ввода в эксплуатацию автодороги по Крымскому мосту интенсивность движения, по предварительным оценкам, может достигать 12–13 тысяч машин в сутки, а к 2025 году - 20 тысяч автомобилей ежесуточно.

Проходя над фарватером Керченского пролива, мост не будет мешать судоходству, его арочные пролеты длиной 227 м имеют высоту 35 м над уровнем воды.

Стоимость всего проекта составляет 228,3 млрд руб., сообщает РБК. Строительство железнодорожной части моста планируется завершить в 2019 году.