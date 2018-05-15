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Москва, 15.05.2018

Россияне набрали рекордное количество кредитов

«Expert Online» 2018

Граждане РФ по итогам первого квартала 2018 года взяли рекордное количество кредитов – средняя сумма кредита наличными в нашей стране за этот период достигла исторического максимума и составила 141 тыс. руб.

Это привело к росту объемов розничного кредитования в целом и угрозе увеличения закредитованности отдельных слоев населения, пишет газета «Коммерсантъ».

По данным издания, которое ссылается на данные бюро кредитных историй (БКИ) «Эквифакс», рост средней суммы по кредитам зафиксирован не только в регионах, но и в столичном регионе.

При этом в Москве и области средняя сумма кредита наличными также установила рекорд, достигнув 320 тыс. рублей.

Согласно информации БКИ, рост объёмов розничного кредитования в РФ связан прежде всего с ростом сумм, которые берут в кредит россияне.

Напомним, после кризиса, который грянул в 2014 году средняя сумма кредита с 105 тыс. рублей упала в первом квартале 2015 года до 72 тыс. руб.  При этом а 2016 и 2017 годах средняя сумма кредита увеличилась сразу на 30%.

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