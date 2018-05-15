Сотрудники СБУ ворвались в офис РИА Новости Украина

По словам очевидцев, рано утром 15 мая в офис РИА Новости Украина вошли люди в форме с надписью СБУ. После этого находившиеся внутри журналисты перестали выходить на связь, передает РИА новости.

В украинском ведомстве заявили при этом, что в настоящий момент СБУ проводятся следственные действия (обыски) в отношении «медиаструктур, подконтрольных Российской Федерации». По заявлению пресс-секретаря СБУ Елены Гитлянской, «правоохранители установили, что СМИ использовались в рамках гибридной информационной войны против Украины». В СБУ пообещали обнародовать детали операции позднее. Также утром 15 мая в Киеве был задержан сотрудник РИА новости Украина Кирилл Вышинский.

Напомним, случаи притеснения российских журналистов на Украине имели место и ранее. Как заявил гендиректор МИА «Россия сегодня» Дмитрий Киселев, в одном ряду с сегодняшними действиями СБУ стоят убийство Олеся Бузины, преследование Василия Муравицкого.