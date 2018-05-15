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Мир
Москва, 15.05.2018

В Ираке побеждает былой враг США

«Expert Online» 2018
  • Сторонники шиитского шейха Муктады АС-Садра празднуют в Багдаде
crowdspark.com/TASS Автор: Mazen Mahdi

Сторонники шиитского шейха Муктады АС-Садра празднуют в Багдаде

События в Ираке могут осложнить и без того не простую обстановку на Ближнем Востоке. Здесь победителем или уж, по крайней мере, одним из победителей парламентских выборов оказался блок радикального шейха Муктады ас-Садра. В свое время его сторонники были одними из основных противников американских войск, находившихся в стране.

Итоги прошедших в субботу парламентских выборов в Ираке будут подводиться еще неделю, однако их предварительные результаты претендуют на сенсацию. В трети из восемнадцати провинций страны лидирует блок «Ас-Сайрун» («Идущие вперёд»), который возглавляет Муктада ас-Садр. В Багдаде блок, судя по всему, одержал победу. Ее уже шумно отпраздновали на улицах города сторонники ас-Садра.

Так как принцип конфессиональных и этнических квот при определении состава иракского парламента не был принят, понятно, что победить на них мог только представитель шиитского большинства. За него и развернулась борьба, фаворитом которой считалась коалиция «Наср» («Победа») премьер-министра Хайдера аль-Абади. Этот человек в той или иной мере устраивал США, хотя бы уж за то, что при нем влияние Ирана в стране не усиливалось. В принципе, нравился аль-Абади и Саудовской Аравии, не питавшей иллюзий, что путем выборов ей удастся вернуть к власти суннитское меньшинство, которое правило Ираком во времена Саддама Хуссейна. Аль-Абади вполне устраивает Россию: по крайней мере, в нефтегазовой сфере наши страны отлично сотрудничают. Но иракские избиратели распорядились не так, как хотелось бы внешним игрокам.

По некоторым данным «Наср» может занять даже не второе, а третье место. А претендентом на второе место является «Аль-Фатх» — объединение, в которое входят представители шиитских ополчений, воевавших с ИГИЛ (организация запрещена в РФ) и различными суннитскими группировками. Его лидер Хади аль-Амири возглавляет «Бригады Бадр» — вооруженную группировку, созданную Тегераном. Да и сам «Аль-Фатх» считается той силой, за которой стоит Иран.

То же самое одно время говорили о Муктаде ас-Садре, выходце из уважаемого шиитского рода, носящего титул «великого аятоллы». В любом случае, этот человек считается убежденным сторонником исламской теократии, подобной той, что есть в Иране. Для американцев же он – их бывший противник, лидер запрещенной ими «Армии Махди». Она доставила им большие проблемы. В 2004 году американцы и их союзники вели жестокие бои против «Армии Махди». В итоге противоборство с Муктадой Ас-Садром завершилось компромиссом. Он прекратил сопротивление, однако его сторонники не были разоружены.

«Если с нынешними властями американцы как-то находят общий язык, то на правительство ас-Садра, если таковое появится, США будет достаточно сложно воздействовать», — сказал «Эксперту» главный научный сотрудник Центра арабских исследований Института востоковедения РАН Владимир Исаев. По его мнению, если Муктада ас-Садр получит возможность реально определять политику страны, она изменится. Например, лидер «Ас-Сайруна», скорее всего, будет придерживаться более жесткой линии в отношении де-факто независимого Иракского Курдистана. Весьма вероятны, по мнению Исаева, и проблемы у наших нефтяных компаний, в случае победы ас-Садра. Не исключено, что будут какие-то перемены во взаимоотношениях Ирака и Сирии. Сейчас иракские вооруженные силы, в целом, поддерживают коалицию против ИГИЛ (запрещено в РФ) и даже, бывает, наносят удары по этой группировке на сирийской территории. По мнению Исаева, вовсе не факт, что при Муктаде ас-Садре такое положение сохранится. Конечно, лидер «Ас-Сайруна» — шиит, а недавние претенденты на создание халифата — суннитские радикалы. Но непреодолимой идеологической стены между ними и ас-Садром нет. Противоположный вектор — сближение с Ираном.

Многое зависит от того, как эволюционировали взгляды этого человека и эволюционировали ли вообще. Оптимизм внушает то, что в ходе избирательной кампании «Ас-Сайрун» пытался эксплуатировать не сколько теократические идеи, столько лозунги национального объединения. В разоренной многолетней межконфессиональной враждой стране это вполне логично. Показательно, что партнером по коалиции в «Ас-Сайрун» у сторонников ас-Садра оказались иракские коммунисты. Гонимые при Саддаме Хуссейне, ушедшие в тень после его свержения, теперь они пытаются предстать силой, способной примирить иракское общество. Если декларируемые намерения «Ас-Сайрун» не разойдутся с делами, Муктада ас-Садр окажется не проводником иранского влияния и не дестабилизирующим фактором в регионе, а наоборот, тем, кто сможет вернуть мир в Ирак.

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