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Москва, 15.05.2018

В МИД РФ назвали основную тему встречи Путина и Трампа

«Expert Online» 2018

Олег Сыромолотов – заместитель главы МИД РФ – назвал основную тему на встрече президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа, о готовности к проведению которой заявляют обе стороны.

По его словам, тема борьбы с терроризмом будет основной, передаёт РИА Новости.

Помимо этого, основными темами также станут стратегические вопросы взаимодействия.

«Без обсуждения этих вопросов сложно представить дальнейшее развитие российско-американских отношений», - резюмировал замминистра иностранных дел РФ.

Ранее сообщалось, что пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в начале мая заявлял, что глава Белого дома Дональд Трамп изъявил готовность встретиться с российским лидером Владимиром Путиным. Однако пока никакой ясности по встрече нет, как и контактов на этот счёт.

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