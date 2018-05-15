В МИД РФ назвали основную тему встречи Путина и Трампа

Олег Сыромолотов – заместитель главы МИД РФ – назвал основную тему на встрече президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа, о готовности к проведению которой заявляют обе стороны.

По его словам, тема борьбы с терроризмом будет основной, передаёт РИА Новости.

Помимо этого, основными темами также станут стратегические вопросы взаимодействия.

«Без обсуждения этих вопросов сложно представить дальнейшее развитие российско-американских отношений», - резюмировал замминистра иностранных дел РФ.

Ранее сообщалось, что пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в начале мая заявлял, что глава Белого дома Дональд Трамп изъявил готовность встретиться с российским лидером Владимиром Путиным. Однако пока никакой ясности по встрече нет, как и контактов на этот счёт.