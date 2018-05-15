Закончилось правление Мадрида над Каталонией

Избрание Кима Торры руководителем наиболее экономического развитого испанского региона не сулит центральному правительству Испании ничего хорошего. Очевидно, что борьба за отделение Каталонии продолжится несмотря на смену власти в Барселоне.

Прямому правлению Мадрида в Каталонии, провозглашенному в конце прошлого года после серьезного противостояния центральных властей с каталонскими сепаратистами, которое сопровождалось арестами и столкновениями с полицией, а также увольнением правительства во главе с Карлесом Пучдемоном, пришел конец. Оно продлилось 199 дней и закончилось в понедельник вечером, когда парламент Каталонии незначительным большинством выбрал нового президента региона. 55-летний Ким Торра победил с преимуществом всего в один голос: за его кандидатуру высказались 66 депутатов, против проголосовали 65. Об упорной борьбе говорит и то, что президентом он стал лишь со второй попытки. Первый тур выборов состоялся в субботу, но результата не принес.

В выборах, кстати, участвовали Карлес Пучдемон и другие каталонские политики, уехавшие в прошлом году за границу, скрываясь от преследования испанских властей. Пучдемон, например, с октября 2017 г. сначала жил в ссылке в Брюсселе, после чего переехал в Берлин, где сейчас и ждет решения немецкого суда по запросу Мадрида на его экстрадицию. Бывшего президента Каталонии обвиняют в подстрекательстве к мятежу и в растрате общественных денег.

Новый глава Каталонии считает истинным президентом Карлеса Пучдемона, который, кстати, его избрание одобрил. Сам Пучдемон был заочно переизбран президентом в декабре 2017 года, но Мадрид признал те выборы недействительными и отменил их результаты.

Своей победой Квим Торра обязан антикапиталистической партии «Кандидатура народного единства» (CUP). Четверо ее представителей воздержались от голосования, хотя остальные коллеги по партии голосовали против Торры, которого они называют «неолиберальным капиталистом» и который, по их мнению, недостаточно энергично выступает за «неповиновение» Мадриду и «конфронтацию» с центральным правительством.

В CUP явно переборщили с такой характеристикой Кима Торры. Неприязнь нового президента Каталонии ко всему испанскому, ни для кого в регионе и королевстве не является секретом. Он, правда, публично извинился за свои твиты, в которых называл испанцев «бесстыдными и способными только экусплуатировать другие народы». Тогда же Торра, кстати, заявил, что не понимает, как кто-то в Каталонии может хотеть говорить на испанском языке. Здесь палку перегнул сам Торра, потому что более чем у 60% каталонцев отец или мать, а то и оба родителя – испанцы. Согласно опросам правительства Каталонии ок. 43% каталонцев считают родным испанский язык.

Несмотря на извинение Ким Торра заявлял в своей предвыборной программе, что выступает за независимость Каталонии, хотя и через диалог с Мадридом. Он обещает неустанно работать над фактическим созданием Каталонской республики, которая была провозглашена в октябре прошлого года после референдума о независимости. Тот референдум правительство Мариано Рахоя признало незаконным и нарушающим конституцию королевства через суд.

Не удивительно, что Ева Гранадос, пресс-секретарь Социалистической партии, назвала нового руководителя Каталонии «суперматистом (сторонником превосходства одной группы над всеми другими) и ультранационалистом», ненавидящим половину населения региона, которым ему предстоит руководить.

Как бы то ни было, в понедельник Каталония получила нового президента и формально начала возвращаться к нормальной жизни. Однако все наблюдатели сходятся в том, что с избранием Кима Торры возможность достижения хотя бы хрупкого согласия между Барселоной и Мадридом и в самом каталонском обществе, которое раскололось на две примерно равных части – сторонников и противников отделения от Испании, не приблизилась ни на шаг.

Реакция официального Мадрида на избрание Кима Торры предсказуемо отрицательная. Премьер-министр Рахой уже намекнул, что может вновь прибегнуть к статье 155 конституции Испании, которая позволяет устанавливать прямое управлением регионами центральным правительством, если Торра попытается продолжить курс на провозглашение независимости от Испании. Вероятность этого очень высокая, потому что новый президент Каталонии уже намекал, что кризис в Испании, связанный с отделением самого богатого и населенного региона, не закончился.

«155 статья перестала быть статьей конституции,- заявил Мариано Рахой в прошлую пятницу, накануне выборов в Барселоне.- Сейчас она превратилась в прецедент и процедуру, к которой можно будет прибегнуть в случае необходимости. Надеюсь, что такой необходимости не возникнет…»

Сегодня, во вторник, Мариано Рахой намерен обсудить ситуацию, сложившуюся в Каталонии после президентских выборов, с лидером Социалистической партии, главной оппозиционной силы в королевстве. Возможно, после этой встречи Мадрид объявит о каких-то конкретных шагах, но скорее всего центральная власть будет ждать первых шагов нового правительства Каталонии.