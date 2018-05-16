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Москва, 16.05.2018

ЕК предложила значительно ужесточить шенгенскую визовую систему

«Expert Online» 2018

Димитрис Аврамопулос – еврокомиссар по вопросам миграции, внутренних дел и гражданства Еврокомиссии (ЕК) – предложил значительно ужесточить механизмы контроля и проверки данных в рамках шенгенской визовой системы.

По его мнению, ежегодно миллионы неграждан ЕС въезжают в Европу с визами, будь то на короткий, или на длинный срок. При этом он подчеркнул, что ЕК намерена модернизировать визовую информационную систему, устранить слепые пятна в базах данных и дать визовым органам и пограничникам больше информации, чтобы они могли выполнять свою работу, передаёт ТАСС.

Как считает еврокомиссар, это поставит заслон преступникам и потенциальным террористам.

Предложения ЕК включают четыре аспекта. Во-первых, все документы, поданные на визу и попавшие в базу данных Шенгена (VIS) будут автоматически сверяться с базами данных криминальной полиции, антитеррористических и миграционных служб.

Во-вторых, в эту базу данных будет включена информация о долгосрочных визах и видах на жительство неевропейских граждан в странах ЕС для контроля трансграничного перемещения этих лиц.

В-третьих, данные всех лиц, обратившихся за шенгенской визой будут отныне храниться в единой базе данных.

В-четвертых, силовые структуры и пограничные службы ЕС должны получить упрощенный доступ к информации из визовой базы данных, для нужд своих расследований.

«Евросоюз – не крепость, но мы должны знать, кто пересекает наши границы», - резюмировал Димитрис Аврамопулос, комментируя свои предложения.

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